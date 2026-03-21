이재명 대통령 “혼자일지라도 국민이 인정하면 성공한 정치인”

김남희 의원 글 공유하며 “국민이 정치하는시대”

이재명 대통령은 21일 “국민이 정치하는 시대에는 국민에게 성과와 실적으로 평가받는 것이 중요하다”라고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 엑스(X·옛 트위터)에서 김남희 더불어민주당 의원의 글을 공유하며 이같이 말했다.

이 대통령은 “내 편이 아무리 많아도 국민에게 인정받지 못하면 정치적으로 성공하기 어렵다”며 “비록 혼자일지라도 국민이 인정하면 결국 성공한 정치인이 될 수 있다”고 했다. 그러면서 “국민을 믿어요. 사필귀정”이라고 덧붙였다.

앞서 김 의원은 자신의 엑스에 “많은 정치인들이 역할 배분을 자신의 세력을 늘리고 형성하는 도구로 사용하는 것과 달리 이 대통령은 그 일이 정말 제대로 되게 할 사람에게 역할을 주려고 한다”고 했다.

이어 “국민 입장에서는 너무 좋은 일이지만 정치인 개인의 이익을 생각하면 꼭 들어맞지 않을 수도 있다”고 했다.

김 의원은 “충성도가 아니라 능력 위주로 사람을 쓰면 개인적 권력이나 세력을 형성하기 어려울 수도 있다. 하지만 저는 그런 이유로 이 대통령께서 일을 너무 잘하고 성과를 내고 계신 것이라 생각한다”고 했다.