이정현 “시끄러운 혁신 택한다”···내정설·친박보복설 등 국힘 공천 갈등 정면돌파

이정현 국민의힘 공천관리위원장은 6·3 지방선거 공천을 둘러싼 당내 갈등과 관련해 “불편하더라도 밀고 가겠다”며 정면 돌파 의지를 밝혔다.

이 위원장은 21일 페이스북에서 “조용한 실패보다 시끄러운 혁신을 택하겠다”며 “공천 과정이 시끄러운 것은 기득권이 흔들리고 있기 때문”이라며 이같이 말했다.

그는 “조용한 공천은 대부분 이미 결정된 공천일 가능성이 크고, 오히려 더 위험하다”며 “조용하면 편할 수는 있지만 결국 당을 쇠퇴시키게 된다. 소리 없는 정치는 이미 끝난 정치”라고 주장했다.

당 일각에서 ‘내정설’, ‘친박(친박근혜계)의 보복설’ 등이 제기되며 일부 예비후보들이 공천 진행 상황에 대해 반발하는 상황과 관련, “지금 들리는 소리는 잡음이 아니라 낡은 정치가 무너지는 소리이고 새로운 정치가 태어나는 진통”이라고 했다. 그러면서 “변화가 보복으로 느껴지면 그 변화의 대상이 바로 자신일 가능성이 크다”고 했다.

이 위원장은 “정치는 누가 더 오래 버텼느냐의 경쟁이 아니라 누가 더 시대를 바꿀 수 있느냐의 경쟁”이라며 “지금 우리에게 필요한 것은 자리를 지키는 정치가 아니라 판을 뒤집는 정치”라고 강조했다.