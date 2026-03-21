방탄소년단의 광화문 컴백 공연에 맞춰 경향신문은 국내외 팬들을 위해 'BTS 컴백 특별판'을 제작했다.

이른 아침부터 공연장을 찾은 세계 곳곳에서 온 '아미'들이 '굿즈'를 집어들고 기념사진을 찍으며 행복해했다.

BTS의 컴백 기념 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'은 이날 오후 8시부터 1시간가량 진행될 예정이다.