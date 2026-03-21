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BTS ‘아리랑’, 첫날 398만장 판매…자체 기록 경신

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본문 요약

그룹 방탄소년단의 새 앨범 '아리랑'이 발매 당일 400만 장에 육박하는 판매량을 달성했다.

아리랑은 발매 당일에 이 수치를 가뿐히 뛰어넘으며 자체 최고 기록을 냈다.

이탈리아, 멕시코, 스웨덴 등 전 세계 88개국 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위에도 올랐다.

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BTS ‘아리랑’, 첫날 398만장 판매…자체 기록 경신

입력 2026.03.21 14:36

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연일인 21일 서울 광화문광장 인근 건물 외벽에 대형 홍보물이 걸려 있다. 강윤중 기자

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연일인 21일 서울 광화문광장 인근 건물 외벽에 대형 홍보물이 걸려 있다. 강윤중 기자

그룹 방탄소년단(BTS)의 새 앨범 ‘아리랑’이 발매 당일 400만 장에 육박하는 판매량을 달성했다. 자체 최고 기록이다.

21일 한터차트에 따르면, BTS가 3년 9개월 만에 발표한 정규 5집 아리랑(ARIRANG)은 발매 당일인 전날 398만 장이 판매된 것으로 파악됐다.

BTS의 발매 첫 주 판매량 최고 기록은 2020년 2월 선보인 정규 4집 ‘맵 오브 더 소울 : 7’(MAP OF THE SOUL : 7)이 세운 337만 장이었다. 아리랑은 발매 당일에 이 수치를 가뿐히 뛰어넘으며 자체 최고 기록을 냈다. 이탈리아, 멕시코, 스웨덴 등 전 세계 88개국(지역) 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트 1위에도 올랐다.

타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)은 이날 오전 9시까지 미국, 일본, 영국, 독일, 프랑스 등 90개국(지역) 아이튠즈 ‘톱 송’ 정상을 휩쓸었다. ‘스윔’은 국내 음원차트 멜론, 벅스에서도 실시간 차트 1위로 직행했으며 멜론에서는 앨범 전곡이 ‘톱 100’에 진입했다.

이번 앨범은 하이브 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡았다. 방탄소년단의 정체성과 이들이 마주한 보편적인 감정을 다룬 앨범이다. ‘스윔’은 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 담은 곡이다.

방탄소년단은 이날 오후 8시 서울 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG)을 열고 신곡 무대를 처음 공개한다. 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스에서 전 세계 190여개 국에 생중계된다.

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