[속보]대전 화재 사망자 다수 나온 공장 헬스장···“도면·대장에 없는 공간”

지난 20일 화재가 발생한 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 제조 공장에서 다수의 사망자가 나온 헬스장이 불법 증축된 공간인 것으로 파악됐다.

대전 대덕구 관계자는 21일 화재 현장 브리핑에서 “최초 화재가 난 건물은 3층과 옥상 주차장 등을 증축했는데 9명의 사망자가 발견된 공간(헬스장)이 주차장 올라가는 길에 계단참(수평으로 길게 이어지는 부분)이 있어 층고가 5.5m 정도되는 공간을 막아 복층 형태로 사용한 것으로 보인다”며 “해당 공간은 허가를 받지 않은 불법 증축 공간”이라고 밝혔다.

대덕구에 따르면 이번에 불이 난 공장은 1996년 최초 2층짜리 1개동으로 건립됐다. 이후 최초 불이 난 건물을 2010년에 지상 1층짜리로 신축했고, 다음해 1층 공간을 추가 증축했다. 이어 2014년에 2~3층을 증축하면서 지금의 건물 형태가 됐다. 대덕구 관계자는 “증축 과정에서 헬스장 공간은 허가 사항에 들어가 있지 않았고, 지금 도면하고 대장에서 확인이 되지 않는다”고 말했다.

불법 증축된 것으로 파악된 건물 2층 헬스장에서는 이날 오전 0시19분쯤 9명의 사망자가 발견된 장소다. 이번 화재로 지금까지 숨진 것으로 확인된 11명 중 가장 많은 희생자가 발생한 곳이다.

현재 화재 현장에 남아 있는 것으로 추정되는 실종자는 3명이다. 전날 화재 이후 모두 14명이 연락두절 상태에 있었다. 소방당국은 남은 실종자 수색에 주력하고 있다.

소방당국 관계자는 “남은 실종자를 찾기 위해 위성항법시스템(GPS) 기반 위치 확인과 화재 탐지견 투입에 따른 반응 지점을 중심으로 중장비 등을 활용해 집중 수색을 하고 있다”며 “해당 지역을 우선 수색한 뒤 실종자들이 발견되지 않는다면 추가 확인을 거쳐 수색 범위를 확대할 계획”이라고 말했다.