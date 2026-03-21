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울주 이어 임실 찾은 복지장관 “연이은 일가족 사망 사건에 책임 통감···돌봄 대책 세우겠다”

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본문 요약

정은경 보건복지부 장관이 전북 임실 일가족 사망 사건과 관련해 사건 경위를 파악하고 가족 돌봄 지원체계를 논의했다.

정 장관은 "이번 임실 일가족 사망 사건 등 연이어 사건이 발생해 주무 장관으로서 깊은 책임을 통감한다"며 "오랜 돌봄 생활에 몸과 마음이 지친 가족분들이 부담을 덜 수 있도록 대책을 세우겠다"고 말했다.

그러면서 "자살 시도자 대상 적절한 치료·상담, 사후 관리 연계 등 긴급 대응 체계를 강화하고 정신건강복지센터·자살예방센터의 고위험군 관리 실효성을 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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울주 이어 임실 찾은 복지장관 “연이은 일가족 사망 사건에 책임 통감···돌봄 대책 세우겠다”

입력 2026.03.21 14:50

수정 2026.03.21 15:03

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  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정은경 보건복지부 장관이 지난달 19일 서울 중구 서울스퀘어에서 ‘보건복지 현안’과 관련해 경향신문과 인터뷰를 하고 있다. 서성일 선임기자

정은경 보건복지부 장관이 지난달 19일 서울 중구 서울스퀘어에서 ‘보건복지 현안’과 관련해 경향신문과 인터뷰를 하고 있다. 서성일 선임기자

정은경 보건복지부 장관이 전북 임실 일가족 사망 사건과 관련해 사건 경위를 파악하고 가족 돌봄 지원체계를 논의했다.

21일 정 장관은 전북 임실군을 방문해 임실군과 관계 기관으로부터 사건 발생 경위와 대응 현황을 보고받고 해당 가구의 생활 실태와 제도 지원 여부 등을 점검했다. 또 정 장관은 대책에 대한 현장의 의견을 들었다.

정 장관은 “이번 임실 일가족 사망 사건 등 연이어 사건이 발생해 주무 장관으로서 깊은 책임을 통감한다”며 “오랜 돌봄 생활에 몸과 마음이 지친 가족분들이 부담을 덜 수 있도록 대책을 세우겠다”고 말했다. 그러면서 “자살 시도자 대상 적절한 치료·상담, 사후 관리 연계 등 긴급 대응 체계를 강화하고 정신건강복지센터·자살예방센터의 고위험군 관리 실효성을 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

앞서 지난 10일 임실군의 한 주택에서 90대 여성 A씨와 60대 아들 B씨, 40대 손자 C씨가 심정지 상태로 쓰러져 있는 것을 경찰이 발견했다. 발견 당시 세 사람 모두 이미 숨진 상태였다.

B씨는 2~3년 전 거동이 불편한 노모를 돌보기 위해 해당 주택으로 이사해 함께 생활해 온 것으로 파악됐다. 손자 C씨는 다른 지역에 거주하다가 최근 집을 찾은 것으로 알려졌다.

경찰에 따르면 A씨와 B씨는 지난 8일 자살을 시도했다. 당시 C씨가 경찰에 신고해 이들은 병원으로 옮겨졌고, 치료를 받은 뒤 9일 퇴원했다. 경찰은 퇴원 이후 이들의 상태를 확인하기 위해 이날 오전 A씨 집을 찾았다가 거실에 쓰러져 있던 세 사람을 발견했다. 정신건강복지센터가 해당 가족을 방문해 상담을 진행했지만 사망을 막지 못한 것으로 전해졌다.

전날 정 장관은 생활고에 시달리던 일가족이 사망한 울산 울주군을 찾아 대책 마련을 위한 현장 의견을 들었다.

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