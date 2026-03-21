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장동혁, 공직 후보자 시험장 방문…“더 능력 있는 후보 내겠다”

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본문 요약

장동혁 국민의힘 대표는 21일 당이 실시한 6·3 지방선거 공직 후보자 기초자격평가 시험장을 찾아 "이번 평가는 국민의힘이 변화하겠다는 국민과의 약속"이라고 밝혔다.

장 대표는 이날 오전 대전컨벤션센터에서 열린 시험장에서 격려사를 통해 "더 책임 있는 정치를 하고, 더 능력 있는 후보를 내겠다는 의지의 표현"이라며 이같이 말했다.

그는 "PPAT는 국민 앞에 더 나은 공직 후보자로 서기 위한 출발점"이라며 "여러분의 노력이 이번 지방선거에서 국민의힘의 변화와 성과로 이어지길 기대한다"고 덧붙였다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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장동혁, 공직 후보자 시험장 방문…“더 능력 있는 후보 내겠다”

입력 2026.03.21 14:54

  • 박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

장동혁 국민의힘 대표가 20일 울산시 남구 종하이노베이션센터에서 울산시당 주최로 열린 지방선거 출마예정자 정견 발표회에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 20일 울산시 남구 종하이노베이션센터에서 울산시당 주최로 열린 지방선거 출마예정자 정견 발표회에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표는 21일 당이 실시한 6·3 지방선거 공직 후보자 기초자격평가(PPAT) 시험장을 찾아 “이번 평가는 국민의힘이 변화하겠다는 국민과의 약속”이라고 밝혔다.

장 대표는 이날 오전 대전컨벤션센터에서 열린 시험장에서 격려사를 통해 “더 책임 있는 정치를 하고, 더 능력 있는 후보를 내겠다는 의지의 표현”이라며 이같이 말했다.

그는 “PPAT는 국민 앞에 더 나은 공직 후보자로 서기 위한 출발점”이라며 “여러분의 노력이 이번 지방선거에서 국민의힘의 변화와 성과로 이어지길 기대한다”고 덧붙였다.

이달희 당 중앙연수원장도 “애국심, 애당심, 헌법을 중심에 두고 우리가 추구하는 자유 민주주의, 법치주의, 시장경제 체제, 민주화 등을 시험에 담아냈다”며 “이 시험을 비롯한 경쟁자를 이기는 브랜딩은 우리가 앞으로 국민께 당당하게 악수를 내밀 수 있는 뿌리가 될 것”이라고 강조했다.

이날 평가는 6·3 지방선거 기초단체장을 제외한 광역·기초의원(비례대표 포함) 공천 신청자를 대상으로 전국 각지에서 오전 10시 30분부터 70분간 치러졌다.

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