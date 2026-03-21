21일 서울 광화문에서 열리는 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연으로 광화문 일대가 보랏빛으로 물들었다. 보라색은 BTS의 상징색이다.

이날 경향신문 취재를 종합하면, 서울 광화문 인근 상가들엔 ‘We Love BTS’, ‘Welcome to Gwanghwamun’ 등이 적힌 보라색 현수막이 줄줄이 걸려있었다. 광화문에 있는 세종문화회관의 한 빵집에선 방탄소년단 공연을 기념하는 빵과 음료를 판매하기도 했다. 행사 날 대목을 맞이해 이날만 할인 행사를 한다는 보라색 현수막을 크게 걸어놓은 상점도 있었다.

인근 카페들에선 방탄소년단 키링과 손거울 등 굿즈를 판매하고 있었고, 노래 메들리가 울려 퍼졌다. 조계사에선 부처가 아미밤(방탄소년단 공식 응원봉)을 흔드는 그림도 등장했다. 보라색 초도 7000원에 판매하고 있었다.

이날 오전부터 광화문엔 공연 전 분위기를 느끼고자 온 시민들이 여럿 보였다. 서울 중구 덕수궁 인근에 사는 조창범씨(40)는 아내와 아이와 함께 구경 나왔다. 조씨는 “BTS보다는 이 행사에 대한 관심이 있다”며 “궁금해서 오전에도 나왔고, 저녁에도 나와볼 수 있으면 나오려고 한다”고 말했다.

무대나 무대 화면이 잘 보이는 건물 인근엔 티켓을 구하지 못한 아미(방탄소년단 팬)들이 삼삼오오 모여 앉아있기도 했다. 두꺼운 옷을 겹쳐있고 신문사들이 BTS 공연을 맞아 배포한 특별판 신문을 깔고 앉아 낮잠 자는 이도 눈에 띄었다.

방탄소년단은 이날 오후 8시 서울 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG)을 열고 신곡 무대를 처음 공개한다. 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스가 전 세계 190여개 나라에 생중계한다.