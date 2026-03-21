창간 80주년 경향신문

“부처도 BTS 사랑합니다”···광화문 일대는 ‘보랏빛’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

21일 서울 광화문에서 열리는 방탄소년단의 컴백 공연으로 광화문 일대가 보랏빛으로 물들었다.

이날 경향신문 취재를 종합하면, 서울 광화문 인근 상가들엔 'We Love BTS', 'Welcome to Gwanghwamun' 등이 적힌 보라색 현수막이 줄줄이 걸려있었다.

광화문에 있는 세종문화회관의 한 빵집에선 방탄소년단 공연을 기념하는 빵과 음료를 판매하기도 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“부처도 BTS 사랑합니다”···광화문 일대는 ‘보랏빛’

입력 2026.03.21 15:29

수정 2026.03.21 15:55

펼치기/접기
21일 서울 종로구 조계사에 방탄소년단(BTS) 굿즈를 들고 있는 부처님 그림이 놓여있다. 이보라 기자

21일 서울 종로구 조계사에 방탄소년단(BTS) 굿즈를 들고 있는 부처님 그림이 놓여있다. 이보라 기자

21일 서울 광화문에서 열리는 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연으로 광화문 일대가 보랏빛으로 물들었다. 보라색은 BTS의 상징색이다.

이날 경향신문 취재를 종합하면, 서울 광화문 인근 상가들엔 ‘We Love BTS’, ‘Welcome to Gwanghwamun’ 등이 적힌 보라색 현수막이 줄줄이 걸려있었다. 광화문에 있는 세종문화회관의 한 빵집에선 방탄소년단 공연을 기념하는 빵과 음료를 판매하기도 했다. 행사 날 대목을 맞이해 이날만 할인 행사를 한다는 보라색 현수막을 크게 걸어놓은 상점도 있었다.

인근 카페들에선 방탄소년단 키링과 손거울 등 굿즈를 판매하고 있었고, 노래 메들리가 울려 퍼졌다. 조계사에선 부처가 아미밤(방탄소년단 공식 응원봉)을 흔드는 그림도 등장했다. 보라색 초도 7000원에 판매하고 있었다.

이날 오전부터 광화문엔 공연 전 분위기를 느끼고자 온 시민들이 여럿 보였다. 서울 중구 덕수궁 인근에 사는 조창범씨(40)는 아내와 아이와 함께 구경 나왔다. 조씨는 “BTS보다는 이 행사에 대한 관심이 있다”며 “궁금해서 오전에도 나왔고, 저녁에도 나와볼 수 있으면 나오려고 한다”고 말했다.

무대나 무대 화면이 잘 보이는 건물 인근엔 티켓을 구하지 못한 아미(방탄소년단 팬)들이 삼삼오오 모여 앉아있기도 했다. 두꺼운 옷을 겹쳐있고 신문사들이 BTS 공연을 맞아 배포한 특별판 신문을 깔고 앉아 낮잠 자는 이도 눈에 띄었다.

서울 종로구 세종문화회관의 한 카페엔 방탄소년단 공연을 기념하는 빵을 판매하고 있다. 백민정 기자

서울 종로구 세종문화회관의 한 카페엔 방탄소년단 공연을 기념하는 빵을 판매하고 있다. 백민정 기자

방탄소년단은 이날 오후 8시 서울 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG)을 열고 신곡 무대를 처음 공개한다. 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스가 전 세계 190여개 나라에 생중계한다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글