여야 대표, 대전 자동차 부품 공장 화재 현장 방문…“사고 수습·피해 복구 최선 다할 것”

여야 대표가 대전 자동차 부품 공장 화재 현장을 찾아 사고 수습을 지원하고 피해 복구에 최선을 다하겠다고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표는 21일 오전 대전 대덕구 문평동 안전공업을 방문해 “안타깝게 희생된 분들과 유가족에게 깊은 위로를 드린다”며 “재난 안전사고 없는 나라를 만들자고 계속 강조해왔는데, 이런 일이 발생해 집권 여당 대표로서 죄송하다”고 말했다. 이어 “구조와 수습 과정에서 소방관들의 안전에도 만전을 기해 달라”며 “당 차원에서 할 수 있는 모든 지원을 다하겠다”고 덧붙였다.

이날 장동혁 국민의힘 대표도 현장 상황을 보고받은 뒤 “정부 차원에서 할 수 있는 모든 조치를 최대한 신속하게 해 주시길 바란다”고 밝혔다. 이어 “국회로 돌아가서 국회에서 지원할 수 있는 모든 것을 다할 수 있도록 신속하게 논의하겠다”고 강조했다.

여야는 사고 수습 지원과 함께 원인 규명을 통한 재발 방지를 다짐했다. 백승아 민주당 원내대변인은 이날 국회 브리핑에서 “정부와 긴밀히 협력해 사고 수습과 피해 최소화에 당의 모든 역량을 집중하고 있다”며 “재난안전대책위를 가동해 매뉴얼대로 이행 중이며 상황대응팀 및 지원팀을 구성했다”고 밝혔다.

또 “민주당은 이번 사고를 조속히 수습하는 데 그치지 않고 사고 수습 후 국회에서 원인 규명에 나서겠다”고 강조했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인도 논평을 내 “정부와 관계 당국은 실종자 수색에 모든 역량을 집중해달라”며 “이번 화재 원인을 규명하게 재발 방지 대책 마련에도 만전을 기해야 한다”고 했다.

이어 “반복되는 산업현장의 비극을 멈추기 위해선 단순한 수습을 넘어선 근본적인 대책 마련이 시급하다”며 “국민의힘은 조속한 수습과 재발 방지 대책이 마련될 수 있도록 모든 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.