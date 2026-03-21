창간 80주년 경향신문

여야 대표, 대전 자동차 부품 공장 화재 현장 방문…“사고 수습·피해 복구 최선 다할 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

여야 대표가 대전 자동차 부품 공장 화재 현장을 찾아 사고 수습을 지원하고 피해 복구에 최선을 다하겠다고 밝혔다.

여야는 사고 수습 지원과 함께 원인 규명을 통한 재발 방지를 다짐했다.

백승아 민주당 원내대변인은 이날 국회 브리핑에서 "정부와 긴밀히 협력해 사고 수습과 피해 최소화에 당의 모든 역량을 집중하고 있다"며 "재난안전대책위를 가동해 매뉴얼대로 이행 중이며 상황대응팀 및 지원팀을 구성했다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

여야 대표, 대전 자동차 부품 공장 화재 현장 방문…“사고 수습·피해 복구 최선 다할 것”

입력 2026.03.21 16:32

  • 박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정청래 더불어민주당 대표가 21일 오전 대전 대덕구 자동차부품 제조 공장인 안전공업 화재 현장을 방문하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 21일 오전 대전 대덕구 자동차부품 제조 공장인 안전공업 화재 현장을 방문하고 있다. 연합뉴스

여야 대표가 대전 자동차 부품 공장 화재 현장을 찾아 사고 수습을 지원하고 피해 복구에 최선을 다하겠다고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표는 21일 오전 대전 대덕구 문평동 안전공업을 방문해 “안타깝게 희생된 분들과 유가족에게 깊은 위로를 드린다”며 “재난 안전사고 없는 나라를 만들자고 계속 강조해왔는데, 이런 일이 발생해 집권 여당 대표로서 죄송하다”고 말했다. 이어 “구조와 수습 과정에서 소방관들의 안전에도 만전을 기해 달라”며 “당 차원에서 할 수 있는 모든 지원을 다하겠다”고 덧붙였다.

이날 장동혁 국민의힘 대표도 현장 상황을 보고받은 뒤 “정부 차원에서 할 수 있는 모든 조치를 최대한 신속하게 해 주시길 바란다”고 밝혔다. 이어 “국회로 돌아가서 국회에서 지원할 수 있는 모든 것을 다할 수 있도록 신속하게 논의하겠다”고 강조했다.

장동혁 국민의힘 대표가 21일 오전 대전 대덕구 자동차부품 제조 공장인 안전공업 화재 현장을 찾아 이장우 대전시장과 대화하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 21일 오전 대전 대덕구 자동차부품 제조 공장인 안전공업 화재 현장을 찾아 이장우 대전시장과 대화하고 있다. 연합뉴스

여야는 사고 수습 지원과 함께 원인 규명을 통한 재발 방지를 다짐했다. 백승아 민주당 원내대변인은 이날 국회 브리핑에서 “정부와 긴밀히 협력해 사고 수습과 피해 최소화에 당의 모든 역량을 집중하고 있다”며 “재난안전대책위를 가동해 매뉴얼대로 이행 중이며 상황대응팀 및 지원팀을 구성했다”고 밝혔다.

또 “민주당은 이번 사고를 조속히 수습하는 데 그치지 않고 사고 수습 후 국회에서 원인 규명에 나서겠다”고 강조했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인도 논평을 내 “정부와 관계 당국은 실종자 수색에 모든 역량을 집중해달라”며 “이번 화재 원인을 규명하게 재발 방지 대책 마련에도 만전을 기해야 한다”고 했다.

이어 “반복되는 산업현장의 비극을 멈추기 위해선 단순한 수습을 넘어선 근본적인 대책 마련이 시급하다”며 “국민의힘은 조속한 수습과 재발 방지 대책이 마련될 수 있도록 모든 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글