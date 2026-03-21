박주민 “서울시장은 ‘설계자’”…정원오 “대통령과 손발 맞출 사람, 바로 나”

21일 더불어민주당이 서울시장 후보 예비경선을 앞두고 합동연설회를 열었다. 최근 진행된 토론회에 이어 연설회에서도 여론조사상 우위를 보이는 정원오 후보에 대한 다른 후보자들의 견제하는 모습이 보였다.

3선 의원인 박주민 후보(이하 기호순)는 21일 여의도 중앙당사에서 열린 연설회에서 “서울시장은 이 대통령의 국정철학과 통하는 사람이고, 대한민국 전체를 보고 세계를 상대로 서울의 역할을 정립하는 설계자여야 한다”고 말했다. 그러면서 구청장 출신의 정 후보를 겨냥해 “기초단체장의 행정은 밀착과 집행으로 ‘관리자’이다”며 “서울시장의 행정은 전략과 조정을 통한 설계로, ‘설계자’”라고 했다.

이에 정 후보는 “이재명 정부가 성공해야 서울 시민도 행복할 수 있다”며 “대통령과 착착 손발을 맞출 시장이 누구인가. 바로 저”라고 말했다. 그러면서 “어려웠던 지난 2022년 지방선거에서 성동구청장 선거에서 압도적으로 승리해 한강 벨트에서 경쟁력을 입증했다”며 “확장성 있고 포용력 있는 후보가 누구인지, 국민의힘 후보와 맞서 싸워 이길 수 있는 후보가 누구인지 당원께서는 분명히 알고 계신다”고 말했다.

성동구갑을 지역구로 둔 3선 의원인 전현희 후보는 자신이 민주당 출신 최초의 강남 국회의원임을 강조했다. 전 후보는 “윤석열과 맞짱 떠 싸워 이긴 뚝심의 승부사 기질과 국민권익위원장으로서 국가적 위기에 대응해 온 검증된 국정운영 능력으로 서울의 위기를 극복하겠다”며 “이제 최초의 여성 서울시장을 만들어야 하지 않겠나”라고 했다.

군인권센터 사무국장 출신인 30대 김형남 후보는 “압도적인 승리는 2030 세대에게 매력적인 선택지를 제시하는 일에서부터 시작된다”며 “중도 확장이 선거 승리의 공식이라면, 중도는 이제 지역이 아니라 세대로 봐야 한다”고 말했다.

구청장 출신의 재선 의원인 김영배 후보는 “저는 행정, 국정, 국회 활동 모두를 경험한 유일한 삼박자 후보”라며 “이 대통령과 정부를 가장 잘 뒷받침할 준비된 사람”이라고 했다. 이어 “(지금 경선은) 정책과 비전 경쟁도 없고, 토론도 부족한 3무 경선으로 치러지고 있지는 않나”며 “(경선이) 인기투표가 돼서야 하겠나”라고 했다.

민주당은 오는 23일부터 24일까지 권리당원 100% 투표로 진행되는 서울시장 후보 예비경선을 진행한다.