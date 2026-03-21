화마에 참혹하게 무너진 대전 자동차 부품 공장…실종자 14명 전원 숨져 [현장 화보]

지난 20일 대형 화재가 발생한 대전 대덕구 자동차 부품 제조공장에서 실종됐던 14명이 끝내 모두 숨진 채 발견됐다.

21일 소방 당국과 대전시 등에 따르면 이날 낮 12시 10분께 공장 동관 남자 화장실에서 시신 1구를 발견해 인근 병원으로 옮겼다.

또 오후 5시경 붕괴된 주차장에서 시신 3구를 발견했다.