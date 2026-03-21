이란 “미국·이스라엘, 나탄즈 핵시설 또 공격…방사능 누출은 없어”

이란 혁명수비대 산하 통신사 타스님이 21일 이란의 핵시설 중 하나인 나탄즈 우라늄 농축 단지가 미국과 이스라엘의 공격을 받았다고 이란 당국을 인용해 보도했다.

공격 직후 이란 원자력 안전센터는 시설 인근 지역을 대상으로 방사성 오염 물질 배출 가능성에 대해 정밀 기술 조사를 했다.

이란 당국과 국제원자력기구는 지난 1일에도 미국과 이스라엘이 나탄즈 핵시설을 공격했다고 확인했다.