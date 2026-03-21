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이란 “미국·이스라엘, 나탄즈 핵시설 또 공격…방사능 누출은 없어”

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본문 요약

이란 혁명수비대 산하 통신사 타스님이 21일 이란의 핵시설 중 하나인 나탄즈 우라늄 농축 단지가 미국과 이스라엘의 공격을 받았다고 이란 당국을 인용해 보도했다.

공격 직후 이란 원자력 안전센터는 시설 인근 지역을 대상으로 방사성 오염 물질 배출 가능성에 대해 정밀 기술 조사를 했다.

이란 당국과 국제원자력기구는 지난 1일에도 미국과 이스라엘이 나탄즈 핵시설을 공격했다고 확인했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이란 “미국·이스라엘, 나탄즈 핵시설 또 공격…방사능 누출은 없어”

입력 2026.03.21 18:47

수정 2026.03.21 18:49

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  • 박채연 기자

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2024년 1월24일(현지시간) 이란 나탄즈 핵 시설 근처의 위성사진. 로이터연합뉴스

2024년 1월24일(현지시간) 이란 나탄즈 핵 시설 근처의 위성사진. 로이터연합뉴스

이란 혁명수비대 산하 통신사 타스님이 21일(현지시간) 이란의 핵시설 중 하나인 나탄즈 우라늄 농축 단지가 미국과 이스라엘의 공격을 받았다고 이란 당국을 인용해 보도했다.

이란 당국은 성명을 통해 “이날 오전 미국과 찬탈자 시온주의자 정권(이스라엘)이 우리나라의 ‘마르티르 아마디 로샨’ 나탄즈 농축 단지에 범죄적인 공격을 감행했다”고 밝혔다. 당국은 이번 공격이 핵확산금지조약(NPT)과 핵 안전 및 보안과 관련된 국제법과 의무를 정면으로 위반한 행위라며 비난했다.

이란 당국은 “기존에 마련된 예방 조치와 모니터링 시스템에 기록된 데이터를 검토한 결과, 현재까지 단지 내 방사성 물질 누출은 보고되지 않았다”며 “인근 지역 주민들에게 위협이 되는 위험 상황은 없다”고 했다. 공격 직후 이란 원자력 안전센터는 시설 인근 지역을 대상으로 방사성 오염 물질 배출 가능성에 대해 정밀 기술 조사를 했다.

이란 당국과 국제원자력기구(IAEA)는 지난 1일에도 미국과 이스라엘이 나탄즈 핵시설을 공격했다고 확인했다.

이란, 고농축 우라늄 더 은밀한 곳으로 옮겼나…미·이스라엘, 특수부대 투입 검토

미국·이스라엘이 이란의 고농축 우라늄을 확보하기 위해 특수부대를 이란에 투입하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다. 이란이 핵 물질을 더 은밀한 곳으로 이동했을 가능성이 커지고 있기 때문이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 보유한 60% 농축 우라늄 440㎏이 다른 곳으로 이동됐을 가능성이 커짐에 따라 특수부대를 투입해 이를 확보하는 방안을 검토...

https://www.khan.co.kr/article/202603090701011

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