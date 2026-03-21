마지막 희생자 3명까지 모두 수습···대전 공장 화재 수색 종료, 사망 14명·부상 60명

지난 20일 불이 난 대전 자동차 부품 제조 공장 화재 현장에 마지막으로 남아 있던 희생자 3명이 모두 수습됐다. 이번 화재로 인한 사망자는 14명으로 늘었고, 부상자는 모두 60명으로 최종 집계됐다.

소방당국은 21일 오후 대전 대덕구 문평동 자동차 엔진벨브 제조 공장 화재 현장 브리핑에서 공식적으로 실종자 수색·구조 작업 종료를 선언했다. 해당 공장에서는 지난 20일 오후 1시17분쯤 화재가 발생한 이후 공장 안에 있던 직원 14명이 연락두절돼 소재가 파악되지 않던 상황이었다.

소방당국은 화재 발생 당일 오후 10시25분쯤 화재로 전소된 공장 건물 내부로 구조대를 투입, 수색·구조 작업을 시작해 오후 10시3분쯤 2층 휴게실 입구 계단에서 첫 번째 희생자를 발견했다. 이어 이날 0시19분쯤 복층 구조의 2층 헬스장에서 9명의 사망자를 추가 발견했다. 낮 12시10분쯤에는 1층 남자 화장실에서 사망자 1명을 발견했고, 오후 4시에서 5시 사이 2층 물탱크실 입구에서 마지막 남은 희생자 3명의 시신을 순차적으로 수습했다.

마지막 발견된 희생자 3명은 불이 나자 물탱크실 쪽 계단을 이용해 1층으로 대피하려다 미처 현장을 빠져나오지 못하고 희생된 것으로 보인다는 게 소방당국의 설명이다.

소방당국은 현장 수색 작업이 마무리 됨에 따라 이후 경찰 등 관계기관과 협의해 화재 원인을 규명하기 위한 본격적인 합동감식 등을 진행할 방침이다. 동시에 경찰은 화재 관련 수사와 함께 사망자 신원 확인에 주력하고 있다. 현재까지 사망자 14명 중 공식적으로 신원이 확인된 사망자는 1명뿐이다. 경찰은 유전자(DNA) 감정을 통해 나머지 희생자들의 정확한 신원을 확인하고 있다.

대전시는 현장 수색과 희생자 수습이 마무리됨에 따라 22일 시청 1층에 희생자 합동분향소를 마련할 예정이다. 희생자 유족들은 이날 현장을 방문한 이재명 대통령에게 합동분향소 설치와 신속한 희생자 신원 확인, 유가족 지원 대책 등을 요청했다.