21일 오후 8시 정각, 서울 종로 광화문 광장에서 ＜BTS 컴백 라이브 : ARIRANG＞이 시작됐다. 3년 5개월 만에 완전체로 무대에 오른 방탄소년단 멤버들은 “한국에서 가장 역사적인 장소 광화문에서 컴백 무대를 하게 돼 영광”이라며 소감을 전했다.

이번 공연은 방탄소년단의 정규 5집 앨범 <아리랑>의 발매를 기념해 열린 공연이다. BTS는 공연에서 타이틀곡 ‘스윔’(Swim) 등 신곡 무대를 최초 공개했다.

방탄소년단은 이날 근정문-흥례문-광화문-월대로 이어지는 이른바 ‘왕의 길’을 통해 무대에 올랐다. 첫 곡은 ‘바디 투 바디’였다. 전날 발표된 방탄소년단의 정규 5집 <아리랑>의 수록곡으로 민요 ‘아리랑’의 일부 선율이 실려 화제에 오른 노래다. 이번 공연을 통해 무대가 최초 공개됐다. 이어 같은 앨범의 수록곡인 ‘훌리건’과 ‘2.0’을 선보였다.

오랜만에 팬들을 만난 멤버들은 벅찬 마음을 숨기지 않았다.

진은 “이 자리에 서기까지 걱정도 많았다. 여러분들을 다시 마주할 수 있어서 감사하고 행복하다”고 4년 만에 컴백한 소감을 밝혔다.

지민은 “광화문 광장을 가득 채워주실 줄 몰랐는데 너무 감사하다”며 “이 앞에서 말할 수 있다는 게 울컥하고, 7명이 만날 수 있어서 좋다”고 했다.

슈가는 “한국에서 가장 역사적인 장소인 광화문에서 무대를 하게 돼 영광”이라며 “이번 앨범에는 저희 정체성을 담고 있다. 그래서 ‘아리랑’을 타이틀로 삼았고 그 마음을 담아서 광화문에서 무대를 하게 됐다”고 설명했다.

뷔는 “이렇게 특별한 장소에서 컴백할 수 있어서 감회가 새롭다”며 “멀리서부터 찾아와주신 ‘아미’(팬덤명)분들이든 넷플릭스 생방송을 통해 시청해주고 있는 시청자분들에게든 저희의 마음이 전해졌으면 좋겠다”고 말했다.

제이홉은 “저희 7명이서 함께 이 무대에 있다는 게 믿어지지 않는다. 기다려주셔서 감사하다”고 글로벌 팬들을 위해 영어 소감을 전했다.

정국은 “오늘 저희가 특별한 것을 많이 준비했다. 저희가 가진 모든 걸 쏟아붓겠다”고 외쳤으며 RM은 “이 자리에 계신 분들, 그리고 전 세계에서 넷플릭스로 함께하고 계신 모든 분들 함께해주셔서 감사하다. 긴 여정이었지만 저희는 마침내 여기 섰다”고 말했다.

공연을 준비하다 발목 부상을 입어 깁스를 한 RM은 안무에는 참여하지 않고 가창에만 참여했다.

방탄소년단이 완전체로 무대에 서는 것은 2022년 10월 ‘옛 투 컴 인 부산’(Yet to Come in BUSAN) 콘서트 이후 처음이다.