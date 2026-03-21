그룹 방탄소년단(BTS)은 21일 광화문 광장에서 열린 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)에서 “저희가 잊히지 않을까, 여러분들이 저희를 기억해주실까 하는 고민도 없지 않아 있었다”(제이홉)고 밝혔다.

지민은 “저희도 매번 두렵고 이번 공연도 두려웠지만 ‘킵 스위밍’(Keep Swimming) 하면 언젠가 해답을 찾을 거라고 굳게 믿고 있다”고 말했다.

리더 RM은 “이런 전환점에서 어떤 선택을 해야 하는지, 어떤 아티스트·작업자로 남고 싶은지 고민을 많이 하고 스스로한테 물어봤다. 답은 밖이 아니라 어떻게 보면 안에 있었다”며 “스스로의 목소리에 좀 더 귀 기울여보고 고민·불안·방황까지 스스럼 없이 담아내는 것, 그게 이번 앨범에서 담아내고자 했던 목표”라고 새 앨범 <아리랑>의 방향을 설명했다.

뷔는 “저희가 할 수 있는 건 멈추지 않고 한 걸음씩 음악을 내고, 공연하고, 아미(팬덤)한테 예쁜 모습 보이고 그러면 앞으로 나아갈 거라고 생각한다”며 “여러분에게 이 곡이 조금이나마 위로와 힘이 됐으면 좋겠다”고 타이틀곡 ‘스윔’(Swim)을 소개했다.

공연 말미 제이홉은 “돌아와서 진짜 너무너무 행복하다. 이 모든 순간이 여러분들 덕분이다, BTS 2.0은 이제 막 시작됐다”고 외쳤다.

지민은 “광화문에서 이렇게 준비했지만 저희가 아시다시피 콘서트 준비도 매일매일, 정말 열심히 하고 있으니 기대 많이 해달라”고 강조했다. 슈가는 “감사드린다, 광화문에서 하게 해주신 서울시와 많은 관계자분들, 현장에서 이렇게 고생 많이 해주신 경찰분들에게도 감사하다”고 말했다.

막내 정국은 “언제나 저희 7명은 늘 같은 마음인 거 아시죠”라며 “여러분들과 함께 좋은 음악을 들려드리기 위해서 최선을 다하겠다, 감사하다”고 했다. RM도 “무슨 일이 있어도 저희는 함께 ‘킵 스위밍’ 할 것을 약속드린다. 오늘은 시작에 불과하다”고 외쳤다.