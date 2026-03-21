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본문 요약

21일 서울 광화문 광장에서 열린 방탄소년단의 컴백 공연을 멀리서나마 즐기고 싶어 광화문으로 온 전윤희씨가 이렇게 말했다.

전씨는 "티켓이 없으니 밖에서 음악이라도 듣자고 왔는데 음향도 잘 안 들린다"며 "이렇게 사정없이 막기만 하는 게 아니라 어느 정도 공간을 마련해줬다면 좋았을 것 같다"고 말했다.

BTS 공연의 티켓을 얻지 못했지만 멀리서나마 분위기를 즐기러 온 아미들과 시민들은 경찰의 통제에 발걸음을 돌려야만 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“역사적 자리니까 음악이라도 듣고 싶었는데”…원천 차단에 아쉬움도

입력 2026.03.21 21:29

21일 서울 광화문에서 열린 방탄소년단의 공연을 멀리서나마 보기 위해 온 아미와 시민들이 인근 건물 앞 계단에 앉아 생중계로 공연을 보고 있다. 우혜림 기자

21일 서울 광화문에서 열린 방탄소년단의 공연을 멀리서나마 보기 위해 온 아미와 시민들이 인근 건물 앞 계단에 앉아 생중계로 공연을 보고 있다. 우혜림 기자

“역사적이고 의미 있는 자리니까 이 자리에 함께하고 싶었는데, 아예 막아버리니까 아쉽고 억울하네요.”

21일 서울 광화문 광장에서 열린 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 멀리서나마 즐기고 싶어 광화문으로 온 전윤희씨(65)가 이렇게 말했다. 전씨는 “티켓이 없으니 밖에서 음악이라도 듣자고 왔는데 음향도 잘 안 들린다”며 “이렇게 사정없이 막기만 하는 게 아니라 어느 정도 공간을 마련해줬다면 좋았을 것 같다”고 말했다.

BTS 공연의 티켓을 얻지 못했지만 멀리서나마 분위기를 즐기러 온 아미(방탄소년단 팬)들과 시민들은 경찰의 통제에 발걸음을 돌려야만 했다. 공연 시간이 다가오자 광화문 주위로 만들어진 게이트들은 모두 막혔고 티켓이 없으면 게이트 근처로는 발을 디딜 수 없었다.

오후 8시 공연이 시작되고 함성이 들리자 세종문화회관의 창문으로 보기 위해 일부 사람들이 뛰어가기도 했다. 경찰은 호루라기를 불면서 얼른 지나가라고 안내했고 곧 사람들은 흩어졌다.

오모씨(45)는 “근처에 살아서 딸들이랑 함께 왔는데 생각보다 너무 차단해버려서 그냥 가려고 한다”며 “조금이라도 볼 수 있지 않을까 했는데 아니었다”고 말했다. 한모씨(30)는 “소리라도 들으려고 왔는데 들리지도 않는다”며 “근처에 살아서 와봤는데 아쉽다”고 말했다.

21일 서울 광화문에서 열린 방탄소년단의 공연을 멀리서나마 보기 위해 온 이들이 인근 건물 앞에서 생중계로 공연을 보고 있다. 우혜림 기자

21일 서울 광화문에서 열린 방탄소년단의 공연을 멀리서나마 보기 위해 온 이들이 인근 건물 앞에서 생중계로 공연을 보고 있다. 우혜림 기자

공연장 인근에 갈 수 없게되자 거리에 앉아 휴대폰으로 공연 생중계를 보는 시민들도 보였다. 공연장 인근 건물의 계단에 앉아서 생중계를 보던 미국인 유학생 클로이씨(19)는 “멀리서라도 스크린으로 볼 수 있지 않을까 기대했는데 경찰이 막아버려서 아쉽다”면서도 “(이런 상황을) 예상했다”고 말했다.

경찰은 이날 광화문 인근에 최대 26만명이 몰릴 것으로 예상하고 안전 관리를 강화했다. 이날 경찰과 소방 당국, 공무원 등 1만5000여 명이 투입됐다. 서울시에 따르면 오후 8시 기준 광화문 일대엔 4만2000~4만4000명의 사람이 모였다.

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