21일 서울 광화문 광장에서 열린 방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 종료되면서 광화문 일대의 교통 통제도 순차적으로 해제된다.

지하철 먼저 운행이 정상화된다. 무정차 통과하던 5호선 광화문역, 3호선 경복궁역과 1·2호선 시청역 모두 오후 10시부터 지하철 이용이 가능하다. 서울시는 공연 종료 시간쯤부터 막차 시간까지 2·3·5호선 빈 상태의 임시열차를 각각 4대씩 총 12대 투입해 평소보다 운행을 24회 늘렸다.

공연 전까지 광화문 일대를 우회하던 51개의 시내버스 노선(마을·경기 버스 포함 시 86개)도 오후 11시부터 전부 정상 운행된다.

사직로, 율곡로, 새문안로, 광화문 지하차도도 오후 11시부터 통제가 풀린다. 다만 세종대로 광화문～시청 구간 도로는 다음 날 오전 6시부터 통행할 수 있다.

행사장 인근 1㎞ 이내에 있는 58개 따릉이 대여소·거치대 692대는 다음 날 오전 9시부터 이용할 수 있다. 전동킥보드를 비롯해 개인형 이동장치(PM) 및 전기자전거를 운영하는 7개사도 다음 날 오전 9시부터 서비스를 재개한다.

자세한 교통 관련 정보는 서울시교통정보시스템 토피스(TOPIS) 등에서 실시간으로 확인할 수 있다.