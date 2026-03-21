창간 80주년 경향신문

전북 장수 오리 농장서 고병원성 AI 확진···전국 60번째

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전북 장수의 한 오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자가 발생해 방역 당국이 긴급 대응에 나섰다.

전북도는 장수 산서면 소재 육용오리 농장에서 검출된 H5형 항원이 정밀 검사 결과 고병원성 AI로 최종 확진됐다고 21일 밝혔다.

이번 사례는 올 동절기 들어 전북도 내 여덟 번째이자 전국 60번째 확진이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

전북 장수 오리 농장서 고병원성 AI 확진···전국 60번째

입력 2026.03.21 21:37

조류인플루엔자(AI) 확산 차단을 위해 방역요원이 가금농장 출입 차량과 농장 주변에 대해 소독 작업을 시행하고 있다. 전북도 제공

조류인플루엔자(AI) 확산 차단을 위해 방역요원이 가금농장 출입 차량과 농장 주변에 대해 소독 작업을 시행하고 있다. 전북도 제공

전북 장수의 한 오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생해 방역 당국이 긴급 대응에 나섰다.

전북도는 장수 산서면 소재 육용오리 농장에서 검출된 H5형 항원이 정밀 검사 결과 고병원성 AI(H5N1형)로 최종 확진됐다고 21일 밝혔다. 이번 사례는 올 동절기 들어 전북도 내 여덟 번째이자 전국 60번째 확진이다.

지난해 9월 이후 지역별 누적 발생 건수는 경기도가 14건으로 가장 많다. 이어 전남 11건, 충남 10건, 충북 9건 순이며 전북도는 이번 확진으로 8건을 기록했다.

방역 당국은 항원 검출 직후 초동대응팀을 투입해 농장 출입을 통제하고 역학조사에 착수했다. 사육 중이던 육용오리 1만2000마리는 예방적 살처분됐다.

추가 확산 차단을 위한 방역도 강화됐다. 도는 발생 농장 반경 10㎞를 방역지역으로 설정하고 구역 내 가금농장 31곳에 대해 이동 제한과 정밀검사를 시행 중이다. 주요 통행로에는 소독 차량을 배치하고 보호지역에는 통제초소를 설치했다. 동일 계열사 오리 사육 농가에 대한 일제 검사도 병행한다.

방역대 내 농가에는 1대1 전담 공무원을 지정해 축산차량의 세척·소독 여부를 상시 점검한다.

이재욱 전북도 동물방역과장은 “도내 발생이 잇따라 방역 상황이 엄중하다”며 “출입 차량 소독과 장화 교체 등 기본 수칙을 철저히 지켜달라”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글