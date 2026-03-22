BTS 컴백 공연에 외신도 “한국 소프트파워의 성대한 귀환”

21일 광화문에서 약 4년 만에 컴백 공연을 연 그룹 방탄소년단(BTS)에 대해 외신도 주목했다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 21일(현지시간) 서울의 역사적 중심지에서 열린 이번 콘서트가 한국 소프트파워의 핵심적 존재인 BTS의 성대한(grand) 귀환이라고 평가했다. 또 BTS는 2022년 이후 군 복무와 개인 활동으로 공백기를 가졌으며, 이번 컴백은 한국 문화와 정체성을 강조하는 방향으로 이루어졌다고 보도했다. 앨범 제목 ‘아리랑’ 역시 한국 전통 민요에서 따온 것이라고 설명했다.

NYT는 “이번 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계되며 BTS의 글로벌 영향력을 다시 한번 입증했다”면서 “향후 예정된 82회 규모의 월드투어는 최대 20억 달러 이상의 수익을 기록할 것으로 전망된다”고 보도했다.

블룸버그통신은 넷플릭스가 BTS의 라이브스트리밍 컴백 공연을 통해 서울의 중심지를 세계적인 무대로 탈바꿈시켰다고 보도했다. 이번 공연은 전 세계 수백만 명의 시청자를 끌어들일 것으로 예상되며 이는 사람들을 “하나로 모을 수 있는” 라이브 이벤트를 확대하려는 미국 엔터테인먼트 기업의 전략의 일환이라고 분석됐다.

AP통신은 BTS에 대해 2013년 데뷔 이후 자신을 스스로 ‘아미(Army)’라고 부르는 전 세계적인 대규모 팬층을 보유하고 있다고 소개했다. 또한 BTS는 2020년 첫 영어 곡 ‘다이너마이트’로 빌보드 핫 100 차트 1위에 오른 최초의 K팝 가수로 기록됐다고 덧붙였다.

통신은 이탈리아 출신의 32세 팬 달릴라 디 툴리오는 공연 전 “BTS가 우리와 함께하지 못한지 너무 오래됐기 때문에 정말 놀라울 것”이라며 이번 공연을 ‘세기에 한 번 있을까 말까 한 행사’라고 표현한 인터뷰도 보도했다.

아울러 AP통신은 이날 인파 통제 상황에 대해서도 상세히 전했다. 통신은 “경찰과 시 당국은 인근 도로를 폐쇄하고 해당 지역의 지하철과 버스 운행을 중단했으며, 주변 수십 개 건물을 봉쇄했다”면서 “이는 사실상 해당 지역을 하루 동안 완전히 마비시킨 조치였다”고 했다. 또 “수천 명의 경찰이 공연장 주변에 촘촘한 경계선을 유지하며 울타리와 경찰 버스를 이용해 미로처럼 인파를 통제했다”고 평가했다.