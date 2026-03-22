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이재명 대통령이 오는 30일 제주특별자치도에서 12번째 타운홀미팅을 연다.

이 대통령은 22일 엑스에 "유채꽃 피는 따스한 봄날, 제주특별자치도에서 뵙겠다"며 "국민 여러분과 함께 지역의 미래를 그려가는 타운홀미팅, 그 12번째 장소는 대한민국의 가장 특별한 섬 제주특별자치도다"라고 밝혔다.

이 대통령은 "세계인의 사랑을 받는 관광지 제주는 태양광과 풍력 등 청정에너지를 바탕으로 탄소중립을 가장 앞서 실현할 수 있는 가능성을 지니고 있다"며 "관광과 문화, 기술이 공존하는 대한민국 미래의 축소판이기도 하다"고 적었다.

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이 대통령, 4·3 앞두고 제주 찾는다···12번째 타운홀미팅

입력 2026.03.22 09:40

  • 민서영 기자

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이재명 대통령이 지난 20일 청와대 영빈관에서 열린 중소기업인과의 대화에서 참석자의 발언을 듣고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령이 지난 20일 청와대 영빈관에서 열린 중소기업인과의 대화에서 참석자의 발언을 듣고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령이 오는 30일 제주특별자치도에서 12번째 타운홀미팅을 연다.

이 대통령은 22일 엑스에 “유채꽃 피는 따스한 봄날, 제주특별자치도에서 뵙겠다”며 “국민 여러분과 함께 지역의 미래를 그려가는 타운홀미팅, 그 12번째 장소는 대한민국의 가장 특별한 섬 제주특별자치도다”라고 밝혔다.

이 대통령은 “세계인의 사랑을 받는 관광지 제주는 태양광과 풍력 등 청정에너지를 바탕으로 탄소중립을 가장 앞서 실현할 수 있는 가능성을 지니고 있다”며 “관광과 문화, 기술이 공존하는 대한민국 미래의 축소판이기도 하다”고 적었다.

이 대통령은 “이제 이러한 제주의 강점들이 도민 여러분의 삶의 질 향상과 지역경제의 지속적인 성장으로 이어져야 한다”며 “관광의 양적 성장과 더불어 지역 자원을 활용한 산업과 일자리도 더욱 확대되어야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 “대한민국 탄소중립을 선도하는 ‘에너지 대전환의 섬’이자, 머무는 관광과 K-컬처가 결합된 ‘세계적 관광수도’, 그리고 ‘지역경제 혁신 중심지’로 도약하며 새로운 성장 모델을 만들어 갈 제주를 꿈꾼다”며 “지역에서 쌓아온 경험과 지혜, 그리고 미래 비전에 대한 의견을 나누며 제주가 나아갈 길을 함께 모색하고자 한다”고 적었다.

이 대통령은 20일 도민 약 200명과 함께 타운홀미팅을 진행할 예정이다. 22일 오전 9시부터 24일 낮 12시까지 네이버폼을 통해 참여 신청을 할 수 있다.

이 대통령이 취임 후 지역에서 타운홀미팅을 여는 것은 광주, 대전, 부산, 강원, 대구, 경기 북부, 충남, 울산, 경남, 전북, 충북에 이어 이번이 12번째다.

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