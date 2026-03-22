‘중동발 경제충격 최소화’···대구시·경북도, 대응책 마련에 ‘잰걸음’

경북도는 중동 사태 장기화에 대비해 ‘비상경제대응 정책패키지’를 추진한다고 22일 밝혔다.

경북도는 에너지 가격 안정화를 위해 농업 및 어업용 면세유 한시적 지원과 유통질서 교란행위 합동 점검 강화, 석유제품 매점매석행위 신고센터 운영 등의 대책을 세웠다. 도는 이달 중 취약계층을 위한 에너지 바우처 증액과 연안여객선 등의 유가 연동 보조금 국비 지원을 정부에 건의할 예정이다.

이와 함께 경북도는 중동지역 수출기업을 위해 물류비 지원 규모를 700만원에서 1000만원, 보험료 지원 한도는 400만원에서 600만원으로 각각 늘린다. 긴급경영안정자금도 투입해 업체 1곳당 최대 5억원을 지원한다.

경북도는 해상운송 우회 및 항공운송 대체에 따른 물류비 증가, 납기 지연과 수출대금 미회수 등으로 기업 부담이 커지고 있는 것으로 파악했다. 지역 20개 기업에서 수출물류비 급등(18건)과 자금난 심화(17건) 등 어려움이 확인된 바 있다.

이밖에 버팀금융 우대 지원 범위의 경우 수출 피해 소상공인까지 확대돼 업체 1곳당 최대 5000만원을 5년간 지원받을 수 있을 전망이다. 경북도는 농가를 대상으로 긴급경영안정자금을 지원하거나 어업인 위판수수료 한시지원도 검토 중이다.

대구시는 지난 20일 지역 섬유 기업들과 긴급 간담회를 갖고 업계의 피해 상황을 살폈다.

중동 지역이 주요 수출 대상인 대구지역 기업 11곳은 수출바우처 지원 규모 및 지원 조건 완화 등 수출물류비 관련 보완책을 요청했다. 또한 사태 장기화로 인한 대금 회수 불확실성을 우려해 정책자금 원금 상환 유예 등도 함께 건의했다.

박기환 대구시 경제국장은 “대구시 차원에서 즉시 시행 가능한 물류비 지원 등은 신속히 집행할 예정”이라면서 “정부 및 유관기관과 긴밀히 협력해 지역 섬유기업에 실질적인 도움을 줄 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.