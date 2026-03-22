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하나금융, ‘학교 밖 청소년’ 자립 지원…금융·경제·복지·교육 협력

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하나금융그룹은 지난 20일 '학교 밖 청소년'의 건강한 자립을 지원하기 위해 한국경제인협회, 한국청소년상담복지개발원, 한국교육방송공사와 업무협약을 맺었다고 22일 밝혔다.

한국청소년상담복지개발원은 대상자 발굴과 자문 역할을 맡았다.

함영주 하나금융 회장은 "청소년의 미래를 위해 아낌없는 응원과 전폭적인 지원을 이어 나가겠다"고 말했다.

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하나금융, ‘학교 밖 청소년’ 자립 지원…금융·경제·복지·교육 협력

입력 2026.03.22 10:28

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

(왼쪽부터) 유시춘 한국교육방송공사 이사장, 한정원 한국청소년상담복지개발원 이사장, 함영주 하나금융그룹 회장, 류진 한국경제인협회 회장, 김유열 한국교육방송공사 사장이 지난 20일 업무협약식에서 기념촬영을 하고 있다. 하나금융 제공

(왼쪽부터) 유시춘 한국교육방송공사 이사장, 한정원 한국청소년상담복지개발원 이사장, 함영주 하나금융그룹 회장, 류진 한국경제인협회 회장, 김유열 한국교육방송공사 사장이 지난 20일 업무협약식에서 기념촬영을 하고 있다. 하나금융 제공

하나금융그룹은 지난 20일 ‘학교 밖 청소년’의 건강한 자립을 지원하기 위해 한국경제인협회, 한국청소년상담복지개발원, 한국교육방송공사와 업무협약을 맺었다고 22일 밝혔다.

학교 밖 청소년은 만 9~24세 청소년 중 고등학교에 진학하지 않거나 초등학교·중학교 입학 후 3개월 이상 결석하거나 취학 의무를 유예한 청소년 등을 뜻한다. 각 기관은 ‘청년 유스 브릿지’라는 프로젝트 아래 학교 밖 청소년을 대상으로 한 통합지원체계를 구축하고, 이들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지원할 계획이다.

하나금융은 다양한 금융 인프라를 활용해 진로 탐색 활동과 금융교육, 불법도박 예방 교육 등 현장 중심 프로그램을 운영할 예정이다.

한국경제인협회는 산업 현장의 네트워크를 활용해 ‘대안 교육’ 모델을 설계하고, 한국교육방송공사는 검정고시 등 온라인 콘텐츠를 제작한다. 한국청소년상담복지개발원은 대상자 발굴과 자문 역할을 맡았다.

함영주 하나금융 회장은 “청소년의 미래를 위해 아낌없는 응원과 전폭적인 지원을 이어 나가겠다”고 말했다.

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