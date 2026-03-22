하이브 “BTS 공연, 일상 불편 겪은 여러분께 송구···대전 화재 깊은 애도”

그룹 방탄소년단(BTS)의 소속사 하이브가 BTS의 서울 광화문 광장 공연 다음날인 22일 “일상에 불편을 겪었을 여러분께 진심으로 송구한 마음을 전한다”고 밝혔다. 하이브는 이어 대전 공장화재 참사에 애도의 뜻을 표했다.

하이브는 이날 입장문을 내고 “BTS 공연에 보내주신 따뜻한 성원과 배려에 진심으로 감사드린다”며 이같이 밝혔다.

하이브는 “경복궁과 광화문은 대한민국의 역사와 정체성, 그리고 오늘의 문화가 함께 살아 숨 쉬는 공간”이라며 “경복궁과 광화문을 공연 장소로 내어주신 당국에 깊이 감사드린다”고 말했다. 그러면서 “이번 공연이 안전하게 마무리될 수 있도록 힘써주신 경찰·소방을 비롯한 정부 및 지자체 관계자 여러분께 깊이 감사드린다”고 했다.

하이브는 전날 교통통제 등으로 시민 불편을 초래한 데 대해 “죄송하다는 말씀과 함께 감사의 인사를 올린다”고 했다. 인근 고층 빌딩 통제와 소지품 검색 등이 과한 것 아니냐는 지적을 고려한 듯 “공연을 반드시 안전하게 치러내야 했기에 교통 및 건물 통제, 위험 물품에 대한 검색 등 불가피한 조치들이 함께 이뤄졌다”고 설명했다.

하이브는 지난 20일 오후 대전 대덕구에서 발생한 대형 화재 참사에 애도의 뜻을 전했다. 하이브는 “대전 화재 사고로 피해를 입으신 모든 분들께 위로의 말씀을 전한다”며 “유가족 분들께 깊은 애도를 표하며, 부상자분들의 빠른 쾌유를 빈다”고 밝혔다.

하이브는 또 “K팝이 오늘날 전 세계와 호흡하는 문화로 성장한 것은 아티스트와 팬은 물론, 한국 사회가 함께 쌓아온 문화적 기반, 그리고 시민 여러분의 성숙한 지지 덕분”이라며 “K팝과 K컬처가 지닌 감동과 가치를 전 세계에 전하기 위해 노력하겠다”고 말했다. 이어 “유관기관과 긴밀히 논의 중인 국가유산과 문화재 보호 및 홍보 방안들을 조속히 구체화해 장기적인 지원 체계를 실행에 옮기겠다”고 밝혔다.