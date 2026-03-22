52개 기관 체험행사 한 눈에··· 경남도교육청 지도 제작해 각 학교·가정통신문 배포

경남도교육청은 52개 직속 기관의 다양한 체험 행사를 쉽게 이용할 수 있는 ‘경남교육 체험기관 지도’를 제작·배포했다고 22일 밝혔다. 이 지도는 각 학교 홈페이지에 게시됐고, 가정통신문으로 각 가정에 링크형식으로 전송됐다.

이 지도는 QR코드를 통하면 예약 서비스까지 바로 연결되도록 했기 때문에 체험활동에 나서는 이들의 편의성을 높였다는 게 특징이다.

경남ㅅ학문화관과 도내 6개 지역 수학체험센터는 매주 주말 가족 대상 수학 및 소프트웨어 체험교실을 운영한다. 과학교육원은 토요 천체 관측 교실과 천체투영관 체험, 목공 활용 발명교실을 운영한다.

유아교육원 진주·김해체험분원은 유아 동반 가족을 위한 과학·생태 프로그램을 진행하며, 학생안전체험원은 교통과 재난 등 실생활 밀접 안전 체험 행사를 연간 12회 시행한다. 학교급식연구소 맛봄은 올바른 식생활을 위한 가족 체험을 연 5회 진행할 예정이다.

경남도교육청 관계자는 “온 가족이 즐기며 배울 수 있는 프로그램들이 많이 숨어 있다”며 “아이들이 교실 밖에서 더 넓은 세상을 경험할 수 있도록 알짜배기 체험 정보를 적극 찾아 알리겠다”고 말했다.