대전 공장화재 합동분향소, 오늘부터 대전시청서 운영···“합동감식에 유가족 참여”

대전 대덕구 공장화재 참사와 관련해 대전시청에 합동분향소가 22일부터 설치·운영된다.

정부는 이날 오전 9시 윤호중 행정안전부 장관 주재로 대전 대덕구 공장화재 중앙재난안전대책본부 3차 회의를 열고 이같이 밝혔다. 합동분향소는 대전시청 청사 1층에 설치된다.

전날까지 실종자 14명을 모두 찾아 신원확인 절차가 진행 중이다. 이번 회의에서는 유가족과 피해자 지원, 사고원인 조사에 있어서 유가족의 참여 보장, 재난특교세 지원 등 재정지원, 재발 방지 대책 마련을 위한 부처 간의 역할과 협업체계 구축 등을 논의했다.

정부는 사고 수습 과정에서 유가족이 소외되지 않도록 사고 수습 등 진행 상황을 주기적으로 알리고, 사고원인 조사에 유가족의 참여를 보장하기로 했다.

먼저 이날 오후 3시 유가족과 피해자를 대상으로 ‘관계기관 합동설명회’를 연다. 관계기관 합동감식에는 유가족들도 참여할 계획이다.

전담 공무원을 지정해 심리와 장례, 생계 지원 등에도 나선다. 경찰은 사망자의 신속한 신원확인을 위해 DNA 분석기를 추가 지원하고, 국립과학수사연구소에 긴급 감정을 의뢰해 신원확인 소요 기간을 최대한 단축하기로 했다.

재발 방지를 위한 유사 사업장 점검 등에도 착수한다. 국토교통부는 이번 화재 피해를 키운 원인으로 지목된 샌드위치 패널 구조, 불법 증개축 문제 등 건축물 안전관리에 대한 전면 재검토에 나선다.

소방청과 고용노동부는 유사 사업장에 대한 긴급 안전점검을 벌일 계획이다. 행안부와 국토부, 노동부, 소방청 등은 실질 대책 마련을 위해 관계부처 간 협업체계를 구축한다. 윤호중 장관은 “논의되는 내용이 현장에서 즉시 실행되도록 모든 부처가 힘을 모아달라”고 밝혔다.