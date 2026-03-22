트럼프-시진핑 회담 더 미뤄지나···“미, 이란전 종료까지 일정 논의 보류한듯”

미국 도널드 트럼프 행정부가 이란 전쟁 종료 시점까지 미중 정상회담 일정 논의를 보류하기로 한 것으로 파악됐다고 미 정치매체 폴리티코가 21일(현지시간) 보도했다. 앞서 트럼프 정부는 이달 말로 예정했던 미중 회담 일정을 한 차례 연기한 바 있다.

양국 정상회담 준비 과정을 아는 워싱턴 주재 외교관은 트럼프 행정부가 “정상회담의 다음 일정은 이란전의 격화 국면이 끝난 후에야 제안될 것”이라고 폴리티코에 말했다. 정상회담 계획을 브리핑 받은 워싱턴 주재 한 인사도 트럼프 정부가 이같은 일정을 공유했다고 매체에 확인했다.

한 행정부 관계자는 “(이란과의) 전쟁을 외국에서, 특히 중국처럼 적대적인 나라에서 관리하는 데에는 작전상 제약이 있다”면서 “이런 분위기에서 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 협상을 진행한다면 매우 어색할 것”이라고 말했다.

폴리티코는 “정상회담 준비를 이란 전쟁 종결과 연계하는 것은 불안정한 미중 무역 휴전 상태를 유지하기 위한 이번 회담에 추가 지연이 발생할 수 있음을 의미한다”고 해설했다.

앞서 트럼프 대통령은 이달 31일부터 4월 2일까지 중국을 방문하고 시 주석과 정상회담을 가질 예정이었으나, 지난달 말 발발한 미·이스라엘과 이란 간 전쟁이 이어지면서 지난 16일 “한 달 정도 (중국에 일정) 연기를 요청했다”고 밝혔다. 이후 트럼프 대통령은 지난 19일 “그 방문은 한 달 반 정도 연기됐다”고 말해 방중 일정이 대략 5월 중순쯤으로 다시 잡힐 것이라는 관측이 나왔다.

전임 바이든 정부 백악관 국가안보회의에서 중국과 대만을 담당한 러시 도시 미국외교협회 중국 전략 이니셔티브 디렉터는 “전쟁이 언제 끝날지 전혀 예측할 수 없는 상황에서 정상 간 소통이 없다면 양국 관계가 사람들의 예상보다 훨씬 불안정해질 수 있다”고 우려했다.

웬디 커틀러 아시아소사이어티정책연구소 부회장은 정상회담이 열리지 않더라도 양국 간 협의는 이어질 수 있다며 “이것(무역 협상)의 안정화 요소가 반드시 위태로워지는 것은 아니다”라면서도 “무역 전쟁에서 예상된 일이든 예상치 못한 일이든 무언가가 발생한다면, 현재로서는 예측할 수 없는 수많은 분쟁 요인들이 위협이 될 수 있다”고 했다.

다만 애나 켈리 백악관 대변인은 “양국은 트럼프 대통령의 방중 일정에 대해 생산적인 논의를 진행 중이며, 발표가 곧 있을 것”이라고 말해 이같은 관측에 선을 그었다.