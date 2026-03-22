조승래 “김부겸, 대구 현안 잘 풀어나갈 적임자…이번 주 내 정리”

조승래 더불어민주당 사무총장이 22일 김부겸 전 국무총리의 6·3 지방선거 대구시장 출마 여부와 관련해 “대구 지역 주요 현안에 관해 잘 풀어나갈 적임자”라며 “가부간에 결론 낼 때가 됐다”고 말했다.

조 사무총장은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “(당은) 직간접적으로 다양한 채널을 통해서 김부겸 총리님과 소통을 해왔다”며 이같이 말했다.

조 사무총장은 “김부겸 문제에 대해 당 차원에서 심각하게 고민하는 취지는 대구는 지역 내 총생산, 총소득이 30년 가까이 최하위권”이라며 “국민의힘 기득권이라는 그 우물안에 갇혀있는 개구리들로는 어려운 대구 지역 경제나 미래를 개척해 나가기 어렵다고 보고 있다”고 말했다.

조 사무총장은 “무능한 국민의힘 인사들이 기득권 우물에 갇힌 게 아니냐고 보고 있다”며 “이번에 벌어지는 대구 관련 국힘 공천 잡음도 어떤 낙하산을 선택할 것이냐, 낙하산과 낙하산의 투쟁에 불과하다”라고 말했다.

조 사무총장은 “대구·경북 통합이 무산된 현재 상황에서 (대구의) 발전 동력을 끌어내기 위해서도 그렇고, 주요 현안에 대한 해결을 위해서도 대통령과 중앙정부와 직접 소통하고 힘 있고 능력 있는 사람 필요하다고 판단하고 있다”며 “특히 공항 이전, 공공기관 이전, 대구지역 주요 현안에 관해서 잘 풀어나갈 적임자로 판단한다”고 말했다.

조 사무총장은 김 전 총리의 공식 입장 발표 시점에 대해 “이번 주 내로는 정리하는 게 맞고, 당신도 그렇게 생각하고 있는 것으로 알고 있다”고 말했다. 당은 김 전 총리가 입장 표명 후 대구시장 추가 공모 여부에 대해서도 논의하겠다고 밝혔다. 그는 “24일과 27일 공천관리 회의가 소집돼 있어서, 그때 대구시장 추가 공모 여부에 대해서 논의할 것”이라고 말했다.