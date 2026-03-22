BTS 복귀공연, 안전사고 없이 마무리···“서울 매력 전세계에 알려”

전날 광화문광장에서 열린 BTS 복귀 공연이 안전사고 한 건 없이 막을 내렸다. 서울시는 서울과 대한민국의 매력을 전 세계에 알린 계기가 됐다고 평가했다.

서울시는 22일 “BTS 복귀 공연에 주최 측 추산 10만4000여명의 인파가 현장을 찾은 것으로 추정된다”면서 “관계기관의 체계적인 인파 관리와 성숙한 관람 문화 속에 행사를 무사히 마무리할 수 있었다”고 밝혔다.

그러면서 “K팝과 K컬쳐 파워를 다시 한번 확인하고 서울을 넘어 대한민국의 매력을 전 세계에 널리 알리는 기회가 됐다”고 덧붙였다.

시는 관계기관의 선제 점검·조치와 유기적인 협력으로 안전사고가 한 건도 발생하지 않았다고 밝혔다. 공연 당일 공공 부문에서3400여명이 안전 관리를 위해 배치됐고, 하이브 측 요원 등을 합하면 8200여명이 현장에서 안전을 지원했다.

공연 당일 오전 10시부터 세종문화회관 4층에 ‘관계기관 통합 현장본부’가 설치돼 서울시와 행정안전부, 중구·종로구, 경찰, 소방, 하이브가 함께 현장 상황을 관리했다. 경찰은 ‘스타디움형 통제 방식’을 적용해 인파를 단계적으로 분산하고 폭발물·드론 등 각종 위험 상황으로부터 관람객 안전을 확보했다.

지하철 환기구와 역사 출입구 등 82곳에 추락 방지 안전 펜스를 설치했다. 중구와 종로구, 하이브는 광화문 광장 일대 청소 인력 274명과 차량 53대를 투입해 현장에 설치된 390개 쓰레기통을 수시로 수거했다.

청소는 이날 오전 6시 도로 물청소를 끝으로 마무리됐다. 공연 당일부터 광화문광장 일대에서 수거된 쓰레기는 약 40t으로 추정된다. 화장실 청소와 안내 인력 162명도 투입됐다.

공연 전날 오후 9시부터 통제됐던 세종대로는 시설물 철거, 도로·보도 정비를 거쳐 애초 계획대로 이날 오전 6시부터 차량 통행이 재개됐다.

한편, 시는 한강과 동대문디자인플라자(DDP) 등 명소를 중심으로 축제 분위기를 이어갈 계획이다. 2026 서울스프링페스티벌, DDP 뮤직라이트쇼, K-팝 성지 도보관광 코스, 서울스테이 라운지 행사를 3∼4월 운영한다.

오세훈 시장은 “현장에서 헌신해 준 모든 공직자와 질서 있고 성숙한 관람 문화를 보여준 시민과 ‘아미’ 여러분께 감사드린다”고 말했다.