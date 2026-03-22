하루 임대료가 1000원···인천시 천원주택 경쟁률 4.8대 1기록

인천시가 무주택 신혼부부 등을 대상으로 하루 임대료 1000원(월 3만원)에 공급하는 ‘천원주택’이 5대 1에 가까운 입주 경쟁률을 기록했다.

인천시는 지난 16∼20일 천원주택(전세임대주택) 예비 입주자 접수를 한 결과 총 700가구 모집에 3419가구가 신청해 경쟁률이 4.88대 1을 기록했다고 22일 밝혔다.

신혼·신생아 2형 200호 모집에 1735가구가 신청해 경쟁률 8.68대 1을, 전세임대형 든든주택형 500호 모집에 1684가구가 신청해 경쟁률 3.37대 1을 기록했다.

올해부터는 천원주택 입주 희망자가 원하는 지역의 주택을 직접 선택해 계약할 수 있어 기존 생활권을 유지할 수 있게 되면서 신청자들의 관심이 더 높아졌다고 인천시는 밝혔다.

지난해부터 시행된 인천형 주거복지정책 천원주택은 결혼 7년 이내의 신혼부부, 예비 신혼부부, 신생아 가구 등이 신청할 수 있다.

인천시는 오는 6월 4일 예비 입주자 선정자를 발표하고, 이후 주택 물색과 계약을 거쳐 이르면 7월부터 입주가 가능할 전망이다. 다음 달에는 천원주택(매입임대주택) 300가구를 추가로 공급할 예정이다.

유정복 인천시장은 “천원주택은 단순한 주거 지원이 아니라 주거비 부담으로 결혼과 출산을 미루는 구조를 바꾸기 위한 정책”이라며 “전국적으로 확산하는 만큼 정책 완성도를 더 높이겠다”고 말했다.