“역대급 부자될 기회”…금융당국, 중동 상황 악용 ‘핀플루언서’ 제보받는다

중동발 지정학적 위기에 따른 시장 변동성을 이용해 특정 종목 매수를 유도하고 주가가 오르면 미리 사들인 주식을 팔아치워 이득을 얻는 행위를 금융당국이 집중 단속한다. 불공정 행위를 신고하는 경우 가담자라고 해도 포상금이 지급된다.

금융위원회·금융감독원은 “최근 주식시장에 대한 국민적 관심과 중동 상황 등 시장 변동성을 감안해 23일부터 집중 제보기간을 운영한다”고 밝혔다.

제보 대상은 ‘핀플루언서(금융과 인플루언서의 합성어)’가 대중의 신뢰를 이용해 선행매매를 하거나 관련 테마주로 투자자 피해를 야기하는 행위다. 지난달 말 미국·이스라엘의 이란 공습으로 금융시장 변동성도 확대되고 있는데 이를 틈타 소셜미디어(SNS)를 통한 가짜뉴스 유포, 불법 리딩방 활동 등도 늘어나고 있다.

특히 핀플루언서가 유튜브·텔레그램, 유료정보 콘텐츠 등 다양한 경로를 통해 정보를 동시다발적으로 전달하고 있는 상황을 고려해, 금융당국은 해당 매체들을 집중적으로 점검하고 불공정거래 혐의 발견시 엄중 조치할 예정이다.

금융당국은 자신이 소개하는 종목에 순간적으로 대규모 매수세가 유입되는 점을 이용해 미리 주식을 사뒀다가 파는 방식으로 이득을 올린 텔레그램 리딩방 운영자 A씨에 대한 수사를 진행하고 있다. 비슷한 방식으로 선행매매 행위를 해온 증권방송 패널 B씨도 수사를 받고 있다.

이 같은 선행매매와 허위사실·풍문 유포 행위 등에 더해 핀플루언서가 회사 경영진과 공모해 시의성 있는 분야의 허위 신사업 추진 정보를 유포하고 주가를 부양하는 행위 등도 제보 대상이다.

불공정거래 행위를 신고하고 혐의 입증에 도움이 되는 자료를 제공하는 이들에게는 신고 포상금이 지급된다. 포상금은 부당이득과 몰수금의 최대 30%까지 지급되며 별도의 상한선은 없다. 내부고발을 유도하는 차원에서 불공정거래 조직 가담자라고 해도 신고하면 포상금이 지급된다.

신고는 금융위원회 홈페이지(참여마당 → 신고마당 → 불공정거래신고), 금융감독원 홈페이지(민원·신고 → 불법금융신고센터 → 증권불공정거래신고), 한국거래소 시장감시위원회 불공정거래신고센터(http://stockwatch.krx.co.kr) 등을 통해 할 수 있다.