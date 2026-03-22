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송파구, 학교폭력 무료 법률상담 서비스

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본문 요약

서울 송파구는 학교폭력 무료 법률상담 서비스 '아이의 일상을 지키는 법률상담'을 운영한다고 22일 밝혔다.

주요 상담 분야는 학교폭력이 생겼을 때 대처법과 절차, 친구 관계나 SNS 갈등이 다툼으로 번지는 것을 막는 법, 그 외 아동·청소년과 관련된 민·형사 생활 법률 등이다.

상담은 학교폭력상담사 1급 자격을 보유한 배인철 변호사가 맡는다.

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송파구, 학교폭력 무료 법률상담 서비스

입력 2026.03.22 13:36

  • 주영재 기자

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서울 송파구의 학교폭력 무료 법률상담 서비스인 ‘아이의 일상을 지키는 법률상담’이 진행 중이다. 송파구 제공

서울 송파구의 학교폭력 무료 법률상담 서비스인 ‘아이의 일상을 지키는 법률상담’이 진행 중이다. 송파구 제공

서울 송파구는 학교폭력 무료 법률상담 서비스 ‘아이의 일상을 지키는 법률상담’을 운영한다고 22일 밝혔다.

상담은 관내 초·중·고교 학생과 학부모를 대상으로 한다. 송파런 헤드센터에서 학교폭력 전문 변호사와 1:1 대면 방식으로 진행한다. 상담 시간은 회당 50분으로, 개별 상황에 맞게 심도 있는 법률 조언을 들을 수 있다.

주요 상담 분야는 학교폭력이 생겼을 때 대처법과 절차, 친구 관계나 SNS 갈등이 다툼으로 번지는 것을 막는 법, 그 외 아동·청소년과 관련된 민·형사 생활 법률 등이다.

상담은 학교폭력상담사 1급 자격을 보유한 배인철 변호사(삼광파트너스 법률사무소 대표)가 맡는다. 배 변호사는 송파경찰서 법률 자문과 서울시 공익변호사를 지냈고, 어린이에게 법을 쉽고 재미있게 가르쳐온 전문가다.

상담 신청은 송파런 교육포털에서 하면 된다. 담당자 협의를 거쳐 일정이 확정되며, 상담은 평일 오후4~6 사이 운영한다. 관련 자료를 사전에 준비하면 더 실질적인 도움을 받을 수 있다.

서강석 송파구청장은 “과거와 달리 복잡해진 아동·청소년기 갈등으로 막막함을 느끼는 주민을 위해 전문 법률상담 기회를 마련했다”라고 밝혔다.

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