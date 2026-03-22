오늘의 인사-공정위, 재경부, 행안부, 한겨레 외

*재정경제부, 한겨레만 오늘자 인사고 나머지는 금요일자입니다

■공정거래위원회 ◇과장급 전보 △경쟁정책과장 임경환 △가맹유통심의관 전담직무대리 오동욱 △경쟁심판담당관 이종선 △기업거래심판담당관 권병기 △송무담당관 김하리 △경제분석담당관 김상현 △디지털포렌식담당관 박동수 △고객지원담당관 강진규 △시장감시정책과장 구성림 △기업집단결합정책과장 박종배 △기업거래정책과장 김민지 △가맹거래정책과장 피계림 △소비자정책총괄과장 권순국 △소비자안전교육과장 배현정 △서비스업감시과장 이준헌 △제조업감시과장 석동수 △전자거래감시과장 정현일 △제조카르텔조사과장 이선미 △입찰담합조사과장 배문성 △국제카르텔조사과장 전상훈 △서비스카르텔조사과장 임선정 △부당지원감시과장 김재진 △신산업하도급조사과장 김동명 △가맹거래조사과장 이득규 △유통거래조사과장 김수주 △대리점거래조사과장 조원식 △서울지방공정거래사무소 총괄과장 박정웅 △부산지방공정거래사무소장 이상협 △광주지방공정거래사무소장 김현철 △대구지방공정거래사무소장 남형우 ◇과장급 승진 △카르텔심판담당관 이원섭 △중점조사팀장 김대영 △정보화담당관 이상욱 △특수거래정책과장 정은애 △약관특수거래과장 곽고은 △표시광고감시팀장 이영희 △기업집단정보분석팀장 안석우 △기술유용조사과장 박정현 △서울지방공정거래사무소 가맹유통팀장 김세겸

■개인정보보호위원회 ◇국장급 승진임용 △예방조정심의관 고낙준

■재정경제부 ◇서기관 승진 △감사관실 감사담당관실 박종석 △기획조정실 기획재정담당관실 황신현 △기획조정실 혁신정책담당관실 이금석 △혁신성장실 기업환경과 박지영 △혁신성장실 전략경제총괄과 유형세 △세제실 조세정책과 이원준 △세제실 법인세제과 정지운 △세제실 국제조세제도과 전종현 △국고실 국고총괄과 이종민 △경제정책국 종합정책과 최봉석 △경제구조개혁국 경제구조개혁총괄과 윤지원 △국제금융국 국제금융과 이용준 △대외경제국 대외경제총괄과 김상형 △대외경제국 국제경제과 김연대 △대외경제국 통상정책과 박지혜 △개발금융국 개발금융총괄과 홍가영 △공공정책국 공공윤리정책과 이상윤 △재정경제부 백윤정

■외교부 △주캐나다대사 임기모

■행정안전부 ◇과장급 전보 △지방인사제도과장 이정석 △공유재산정책과장 홍성완 △정부청사관리본부 과천청사관리소 관리과장 박래운 △이북5도 평안남도 사무국장 마정경

■국토교통부 ◇전보 △대전지방국토관리청장 이상일

■해양수산부 △해양정책관 유은원 △어업자원정책관 김인경

■KBS ◇센터장급 △교양다큐센터장 전흥렬 ◇국장급 △콘텐츠전략본부 멀티플랫폼센터 콘텐츠사업국장 안정문 ◇부장급 △비서실장 장알찬 △전략기획실 정책기획국 기획부장 장소랑 △방송인프라본부 송신플랫폼국 당진송신소장 김세훈

■한겨레신문사 ◇미디어본부 편집국 △사회데스크 정환봉 △디지털데스크 이지은 △정치데스크 이승준 △디스토리팀장 황예랑 △디자인부 인포그래픽1팀장 박향미 △〃 인포그래픽2팀장 이임정 △〃 텍스트ESC디자인팀장 김은정 △사진부 사진뉴스팀장 이정아 △사회정책부 사회정책팀장 겸 젠더팀장 박수진 △정치부 정치팀장 김미나 △종합편집부 편집1팀장 정정화 △〃 편집2팀장 허기현 △〃 편집3팀장 천복귀 △지구환경부 지구환경팀장 장수경 △퍼블리싱부 CTS1팀장 김정숙 △〃 CTS2팀장 김지야 △〃 CTS3팀장 박혜련 △한겨레21부 취재1팀장 오세진 △〃 취재3팀장 박준용 △〃 편집기획팀장 김미영 ◇미디어본부 영상국 △크리에이티브콘텐츠팀장 조소영 △뉴스영상부 뉴스영상팀장 김현정 △〃 이슈영상팀장 조성욱 △시사제작부 시사제작팀장 정주용

■폴리뉴스 ◇경기지역본부 △화성·평택지역 부국장 김근배

■대한상공회의소 ◇임원 승진 △경영기획본부장(상무이사) 김의구 ◇본부장 보임 △조사본부장 직무대행 최은락 ◇실장 보임 △컴플라이언스실장(부문장 대우) 이강민 △커뮤니케이션실장(부문장 대우) 황미정 ◇보직 변경 △공공협력실장(부문장 대우) 김기수

■DB증권 ◇보임 <부문장> △SF부문장 정동철 <본부장> △디지털ICT본부장 이재성

■동국제약 ◇임원 승진 △건식사업부문 부사장 염선호 △생산본부 부사장 이재욱 △커뮤니케이션본부 부사장 허정무 △ETC사업본부 전무보 강성오 △재무기획실 이사대우 권병훈 △ETC사업본부 이사대우 명창훈 △생산본부 이사대우 유호명 △영업관리부 이사대우 최문석