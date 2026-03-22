김부겸, 이번주 대구시장 출마 여부 결론…여당 본격 선거 모드

김부겸, 이번주 대구시장 출마 밝힐듯 서울시장 예비경선 결과 발표 등 본격적인 지선 모드 국회의원 재보궐 공천은 지선 출마자 확정 후에 정리할듯

김부겸 전 국무총리가 이번 주 안에 6·3 지방선거 대구시장 출마 입장을 결정한다고 더불어민주당이 22일 밝혔다. 김 전 총리는 출마할 것으로 보인다. 주초에는 5파전으로 진행되고 있는 서울시장·경기지사 본경선 진출자가 결정되는 등 여당은 본격적인 지방선거 모드에 돌입한 모양새다.

조승래 민주당 사무총장은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 김 전 총리에 대해 “(당은) 직간접적으로 다양한 채널을 통해서 김부겸 총리님과 소통을 해왔다”며 “이번 주 내로는 (출마 여부를) 정리하는 게 맞고, 당신도 그렇게 생각하고 있는 것으로 알고 있다”고 말했다.

조 사무총장은 그동안 국민의힘 출신 인사가 단체장을 독식해 왔던 대구 지역의 경기 침체는 “국민의힘의 무능” 때문이라고 비판했다. 조 사무총장은 “대구는 지역 내 총생산, 총소득이 30년 가까이 최하위권”이라며 “국민의힘 기득권이라는 우물안에 갇혀있는 개구리들로는 대구 지역 경제나 미래를 개척해 나가기 어렵다”고 말했다. 그는 대구시장 후보 공천을 놓고 국민의힘 내부 갈등이 빚어지는 것을 두고 “낙하산과 낙하산의 투쟁에 불과하다”고 말했다.

조 사무총장은 김 전 총리에 대해 “대구·경북 통합이 무산된 현재 상황에서 (대구의) 발전 동력을 끌어내기 위해, 주요 현안에 대한 해결을 위해 대통령과 중앙정부와 직접 소통하고 힘 있고 능력 있는 사람이 필요하다”며 “특히 공항 이전, 공공기관 이전, 대구지역 주요 현안에 관해서 잘 풀어나갈 적임자로 판단한다”고 말했다.

김 전 총리가 이번주 중 출마 의사를 밝히면 자연스럽게 민주당은 김 전 총리를 대구시장에 단수 공천할 것으로 전망된다. 김 전 총리의 출마 선언에 맞춰 당이 대구·경북 지원책을 발표할 가능성도 있다.

조 사무총장은 ‘김 전 총리가 당에 대구 경제 부흥을 위한 정책 공약을 요청한 것이 맞느냐’는 질문에 “대구 지역에 군 공항 이전 등 여러 현안이 있는데 당에서 이미 계속 검토해왔던 주제”라며 “김 전 총리 출마 여부와 관계없이 계속 검토하고 실행계획을 짜고 토론하는 과정들은 이미 밟아왔다”고 말했다.

여당에서는 오는 4월 중하순이면 전국 대부분 지역 광역단체장 후보들이 확정될 예정이다. 5파전 양상인 서울시장 예비경선은 23~24일 치러진 뒤 다음달 7~9일 본경선이 진행된다. 이날 예비경선 통과자가 발표되는 경기지사 본경선은 다음달 5~7일 열린다. 아직 경선 일정이 확정되지 않은 전북지사, 제주지사, 대전시장, 충남지사 경선은 현역 단체장이 없는 대전과 충남 지역부터 진행될 예정이다.

국회의원 재보궐 선거 공천은 지방선거 출마자가 정리되는 4월 하순쯤 구체적인 윤곽이 나올 것으로 보인다. 현재 재보궐 선거가 확정된 곳은 경기 평택을, 경기 안산갑, 인천 계양을, 인천 연수갑, 충남 아산을, 전북 군산김제부안갑, 울산 남구갑 등 총 7곳이다. 당내 광역단체장 후보 경선 결과에 따라 재보궐 지역은 추가로 나올 수 있다.