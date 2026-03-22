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본문 요약

스타벅스 코리아가 20대 전용 서비스인 '디어 트웬티'를 선보인다.

스타벅스 관계자는 "디어 트웬티 시작을 계기로 20대 고객을 위한 맞춤형 메뉴, 굿즈, 마케팅 등을 꾸준히 선보일 계획"이라고 말했다.

스타벅스는 고객들이 라이프스타일에 따라 혜택을 선택할 수 있는 '버디패스', 대학생 및 대학원생 전용 '캠퍼스 버디', 20대 전용 '디어 트웬티' 등까지 서비스 선택의 폭을 넓혀가고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“20대를 응원합니다” 스타벅스의 특별한 진심은 무엇?

입력 2026.03.22 15:45

수정 2026.03.22 16:00

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  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

스타벅스 제공

스타벅스 제공

스타벅스 코리아가 20대 전용 서비스인 ‘디어 트웬티(Dear 20)’를 선보인다.

22일 스타벅스에 따르면 오는 26일부터 시범 운영하는 디어 트웬티는 사회에 첫발을 내딛는 20대 고객을 응원하기 위해 기획됐다. 20대는 인생의 큰 전환점을 맞이하는 시기인 만큼 졸업, 취업 등 일상을 스타벅스와 함께하며 기쁨을 나누고 어려움은 덜어내는 등 실질적인 서비스 혜택을 주는 것이 골자다.

디어 트웬티는 20대 고객의 라이프스타일을 고려해 활용도 높은 혜택들을 매주 또는 매월 정기적으로 제공한다.

가입 고객에게는 ▲최초 등록 1회 제조 음료 40% 할인 ▲매주 월요일 제조 음료 20% 할인 ▲매월 1일 푸드 20% 할인 쿠폰이 발급된다. 월 최대 1만5000원 상당의 할인 혜택을 받을 수 있다.

스타벅스 고객 데이터에 따르면 20대는 디카페인 커피, 티 라떼 등 세분화된 음료 취향을 갖고 있으며 대학가, 학원가, 오피스, 쇼핑몰 등 동선이 가장 활발한 연령대로 파악됐다.

스타벅스는 디어 트웬티를 통해 20대 고객이 평소 즐겨찾는 음료는 물론 새로운 음료를 경험하며 자신의 취향을 발견하고 공부, 업무, 커뮤니티 등 목적에 맞게 매장을 맘 편히 이용하도록 돕겠다는 계획이다.

디어 트웬티는 출생 연도 기준 만 19세부터 29세까지 누구나 스타벅스 앱에서 간단한 인증 절차를 거치면 가입 가능하다. 캠퍼스 버디와 중복 가입은 할 수 없다.

스타벅스 관계자는 “디어 트웬티 시작을 계기로 20대 고객을 위한 맞춤형 메뉴, 굿즈, 마케팅 등을 꾸준히 선보일 계획”이라고 말했다.

스타벅스는 고객들이 라이프스타일에 따라 혜택을 선택할 수 있는 ‘버디패스’, 대학생 및 대학원생 전용 ‘캠퍼스 버디’, 20대 전용 ‘디어 트웬티’ 등까지 서비스 선택의 폭을 넓혀가고 있다.

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