“못 나갈 거 같아. 사랑한다고 전해 줘”···안타까운 희생자의 마지막 전화

대전시청에 안전공업 희생자 합동분향소 마련 종일 유족들 통곡 소리 “왜 이렇게 가버렸니”

“불이 났는데 앞이 안 보여서 못 나갈 거 같아. 부모님에게 사랑한다고 전해 줘.”

지난 20일 대전 대덕구 문평동 안전공업 공장 화재로 희생된 40대 노동자 정모씨는 불이 나자 여자친구에게 전화를 걸었다. 불이 나 고립된 상황을 알리며 부모에게 대신 전화를 해달라고 부탁했다고 한다. 그러고는 더 이상 전화를 받지 않았다. 생전 마지막 메시지가 된 것이다.

정씨의 외삼촌인 홍모씨(51)가 전한 이야기다. 지난 20일 화재 발생 이후 홍씨는 인천에 사는 정씨 어머니로부터 연락을 받고, 조카가 다니는 회사에 불이 났다는 사실을 인지했다. 곧바로 세종에서 대전으로 달려와 안전공업 화재 부상자들이 이송된 병원을 찾아다녔다. 조카의 모습은 찾을 수 없었다.

홍씨는 3시간 후 쯤 실종자 명단에 포함된 조카의 이름을 보고는 망연자실했다. 화재 현장으로 달려왔지만 기다렸던 조카는 결국 주검이 돼 돌아왔다. 그러나 아직 희생자 신원이 확인되지 않아 조카의 마지막 모습조차 볼 수 없는 상태다. 홍씨는 “부모들 입장에서는 자식이 그렇게 갔는데 누가 자식인지라도 빨리 확인을 시켜줘야 할 것 아니냐”며 답답함을 토로했다.

22일 대전 서구 둔산동 대전시청에 마련된 안전공업 화재 희생자 합동분향소에는 유족들의 통곡 소리가 울려퍼졌다. 오열과 침묵이 뒤섞인 분향소 한편에서는 유족들이 어린아이의 손을 꼭 붙잡은 채 고개를 떨구고 있거나 서로를 부둥켜안고 눈물을 쏟았다. 분향소에는 희생자 14명의 위패가 나란히 놓였다.

유족들은 때때로 끝내 감정을 추스르지 못한 채 희생자의 이름을 목놓아 부르며 “왜 이렇게 가버렸느냐”고 절규했다. 한 유족은 “아침에도 전화했잖아. 밥 잘 먹었냐고 물어봤는데…”라며 말을 잇지 못한 채 오열했다.

일요일임에도 분향소에는 검은 정장을 입은 조문객들의 발길이 이어졌다. 두 자녀의 손을 잡고 분향소를 찾은 40대 A씨는 “아버지와 평소 친하게 지내던 고향 분이 이번 화재로 돌아가셨는데, 소식을 듣고 아버지가 크게 놀라셨다”며 “평소 웃음이 많으셨던 분이라 돌아가셨다는 사실이 아직도 실감나지 않는다”고 했다.

손주환 대표를 비롯한 안전공업 임직원들도 이날 분향소를 찾았다. 검은 양복 차림으로 분향대 앞에 서서 한동안 고개를 들지 못한 채 서 있다 헌화와 분향을 마친 손 대표는 연신 허리를 굽히며 “정말 죄송합니다”라는 말을 반복했다. 그러나 그의 발걸음이 분향소를 벗어나기도 전 분향소에서는 유족들의 울음 소리가 다시 크게 터져 나왔다.

대전시는 이날 시청 1층에 마련한 희생자 합동분향소를 다음달 4일까지 운영할 예정이다. 시청에는 유가족 지원실과 트라우마 지원센터도 함께 마련됐고, 사고 수습과 지원을 총괄하는 중앙합동재난피해자지원센터도 시청에 마련됐다. 유관기관은 이날 유가족과 면담하며 조치 요구사항 등을 청취했으며, 향후 장례 절차 등 유족들에게 필요한 피해 지원 절차를 차질없이 추진한다는 계획이다.