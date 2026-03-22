“합동 감식에 유가족 참여” 대전 안전공업 화재 참사 원인 규명 나선 정부 [현장 화보]

14명의 사망자가 발생한 대전 안전공업 화재 참사와 관련해 당국이 원인 규명에 나섰다.

이날 오전 대전시청 청사 1층에는 희생자 합동분향소 마련됐다.

정부는 이날 정부세종청사에서 윤호중 행정안전부 장관 주재로 연 '대전 대덕구 공장화재 중앙재난안전대책본부 회의에서 "유가족 및 피해자에 대한 지원을 보다 세밀하게 챙기기로 했다"고 밝혔다.