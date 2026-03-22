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하르그섬

입력 2026.03.22 19:06

수정 2026.03.22 19:45

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이란 하르그섬. AFP연합뉴스

이란 하르그섬. AFP연합뉴스

하르그섬(Kharg Island)은 이란 본토에서 25㎞ 떨어진 페르시아만 북쪽에 있다. 면적 20㎢로 울릉도(72.6㎢)의 3분의 1도 안 되는 섬이다. 이곳에선 기원전 아케메네스 시대 설형문자(쐐기문자) 비문이 발견됐고, 7세기 기독교 수도원 유적도 있다. 고대에는 교역선이 쉬어가던 기항지였고 유럽의 식민지 확장 시절엔 포르투갈과 네덜란드의 무역 거점이었다.

지금 하르그섬은 이란 석유 수출의 90%를 차지하는 전략적 요충지다. 이란의 육·해상 유전에서 생산한 원유가 해저 파이프라인을 통해 하르그섬 터미널에 모인다. 원유 저장시설에는 최대 3000만배럴을 비축할 수 있고, 하루 최대 운송량은 700만배럴로 한번에 유조선 10척에 선적할 수 있다. 이란 정부 예산의 40%가량이 석유 수출로 마련된다니, 하르그섬은 이란 경제의 핵심 동맥인 셈이다.

하르그섬은 이란이 전쟁에 휩싸이면 늘 주목받는다. 이란·이라크 전쟁(1980~1988년) 때 이라크는 하르그섬 원유 저장시설을 집중 파괴했다. 미국은 이란이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하자 전쟁 14일째인 지난 13일 하르그섬의 군사시설 90곳을 공습했다. 도널드 트럼프 대통령은 하르그섬을 “이란의 왕관 보석”이라고 부르면서도 저장시설·파이프라인·선착장 등 석유 인프라는 건드리지 않았다.

미국이 해병대 등 병력 4000명을 태운 ‘상륙준비단’을 중동으로 이동시키고 있다. 그러자 이란과의 전쟁에서 출구를 찾지 못하는 미국이 하르그섬 장악 작전에 들어갈 거란 말이 나온다. 트럼프가 부동산 사업가 때인 1988년 가디언 인터뷰에서 “총알 한 발이라도 우리 군함에 날아오면 하르그섬을 차지하겠다”고 한 말이 회자되고 있다. 트럼프가 하르그섬의 중요성을 이미 인지하고 있으며 섬 점령이 즉흥적 발상이 아닐 수 있다는 것이다.

이란은 자국의 석유 인프라가 공격받을 경우 역내 아랍 국가들의 에너지 시설을 잿더미로 만들겠다고 경고했다. 하르그섬은 그 확전의 분기점이다. 이란의 ‘호르무즈 해협 봉쇄’만으로 국제유가가 급등했는데, 하르그섬에서 이란·미국의 군사적 공방이 벌어진다면 글로벌 에너지 시장은 노심초사할 수밖에 없다. 세계 경제가 중동 전쟁의 인질이 되어가니 걱정이다.

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