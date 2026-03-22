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준동 준우

입력 2026.03.22 19:52

수정 2026.03.22 19:53

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  • 허은주 수의사

  • 기사를 재생 중이에요

작은 강아지의 이름은 준동이었다. 준동이는 준우 동생의 줄임말이라고 준우 아빠가 말해주었다. 준우는 초등학교 2학년이었고 강아지와 함께 살고 싶어 했다. 강아지를 잘 돌보겠다는 굳은 약속을 하고 준우가 오랫동안 부모님을 설득해온 이 가족은 드디어 일주일 전 강아지를 입양했다. 준우의 부모님은 유기동물보호소에서 어린 강아지를 데려오셨다고 했다. 가족에게 첫 반려동물이었고, 그날은 강아지의 첫번째 예방접종 날이었다.

청진하고 체온을 잴 때 준우는 작은 강아지에게 한시도 눈을 떼지 않았다. 준동이가 떨어지지 않게 진료대 주변을 자기 팔로 막았고, 준동이의 움직임을 따라 팔도 같이 움직였다. 강아지의 귓속 상태를 보기 위해 검이경을 준동이의 귀에 가까이 대니 준우는 옆에서 “준동아~ 괜찮아. 형아 옆에 있어”라고 말하며 강아지를 달래주었다. 그 진지한 모습이 너무 귀여워서 웃음이 나올 것 같았지만 꾹 참았다. 준동이에게 좋은 보호자가 되고 싶어 하는 준우의 진심을 응원하기 위해 나는 웃음기를 빼고 진지하게 진료에 임했다.

준우는 노트에 질문을 적어 왔다. 강아지가 짖는 건 우는 건지 말하는 건지, 강아지도 꿈을 꾸는지 등등. 어른의 질문과는 사뭇 달랐기에 나도 대답하기 전에 곰곰히 생각해야 했다. 그런데 마지막 질문을 듣고는 당황스럽게도 눈물이 날 뻔했다. “준동이는 엄마가 보고 싶지 않나요?”

실제 1차 접종 때 병원에 오는 강아지들은 너무 이른 시간에 모견과 떨어져 사람들에게 입양되는 경우가 많다. “강아지도 엄마가 그리울 거고, 준우가 준동이를 지금처럼 아끼면서 엄마의 빈자리를 채워주면 된다”고 말했다. 긴 내 답변에 비해 준우의 답은 짧았다. “저는 엄마가 아니라 형인데요?” 아뿔싸, 내가 너무 진지했나 보다. 이 어린이 보호자는 짧은 시간 동안 나를 웃기기도, 울리기도 했다.

준동이가 주사를 맞는 순간이 오자 준우의 눈빛이 흔들렸다. “준동아 괜찮아. 주사 잘 맞을 수 있어!”라고 준동이의 얼굴을 쓰다듬었다. 의외로 준동이는 주사를 잘 맞았다. 준우는 “와아! 준동아, 나보다 주사 잘 맞네!” 하면서 준동이에게 칭찬을 쏟아부었다. 준동이는 꼬리를 흔들며 형의 얼굴을 정신 없이 핥아주었다.

2주 뒤, 가족들이 준동이의 2차 접종을 위해 다시 병원을 찾았다. 부모의 이야기를 들어보니, 준우와 준동이는 학교에 가는 시간을 제외하면 하루 대부분을 함께 보내며 먹고, 놀고, 잠들었다. 그들의 일상이 눈앞에 그려지는 듯했다. 서로에게 가장 특별한 시간을 나누며, 둘은 함께 자라고 있었다. 훗날에도 가장 빛나는 기억으로 남을 시간을 이들은 지금 통과하고 있는 것이다.

많은 어린이는 동물을 좋아한다. 동화책에 등장하는 토끼와 돼지, 소와 고양이, 햄스터에게 어린이들은 차별없는 사랑을 준다. 그 사랑은 인간이 아닌 생명들에게 갖는 존재 자체에 대한 한없는 사랑이다. 우리는 언제부터 동물에 대한 이런 조건 없는 사랑을 잊어버렸을까? 언제부터 동물의 범주를 나누고 그에 따라 차별하는 것에 익숙해졌을까? 준동이를 사랑하는 준우 같은 어린이 보호자들을 만날 때마다 나는 어쩔 수 없이 늘 이런 질문에 맞닥뜨리게 된다.

허은주 수의사

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