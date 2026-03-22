국민의힘, “대구시장 주호영·이진숙 컷오프”…추경호·최은석 등 6명 경선

국민의힘 공천관리위원회가 22일 대구시장 공천을 신청한 주호영 의원(6선·대구 수성을)과 이진숙 전 방송통신위원장을 컷오프(공천 배제)했다. 추경호(3선·대구 달성)·최은석 의원(초선·대구 동군위갑) 등 6명이 대구시장 후보 자리를 놓고 경선을 치르게 됐다.

이정현 공관위원장은 이날 서울 여의도 중앙 당사에서 브리핑을 하고 “이진숙·주호영 후보는 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다 국회, 국가 정치 전반에 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다”며 이같이 밝혔다.

이 위원장은 “대구의 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁이어야 한다”며 “정치의 언어가 아니라 경제 정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십이어야 할 것”이라고 설명했다.

이에 따라 국민의힘 공관위는 윤재옥 의원(4선·대구 달서을), 추 의원, 유영하 의원(초선·대구 달서갑), 최 의원, 홍석준 전 의원, 이재만 전 대구 동구청장 등 6명을 경선 대상으로 결정했다.

이 위원장은 주 의원·이 전 위원장 컷오프를 두고 “결코 특정인 배제가 아니다”라며 “오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임있는 선택이자 더 큰 자리를 열어주는 것”이라고 말했다.

당초 이 위원장이 대구시장 공천과 관련해 현역 중진 의원을 대거 컷오프할 방침을 시사했지만 공관위는 이날 중진 의원 중 주 의원만 컷오프 결정했다. 당내에선 중진 의원 컷오프 방침에 대구 지역 의원들을 중심으로 반발이 거세진 데다 장동혁 대표도 이날 대구 지역 의원들과 간담회를 하며 경선 필요성에 호응하면서 이 위원장이 한 걸음 물러선 것으로 해석된다.

주 의원은 연합뉴스에 “최고위원회의에서 시정 여부를 지켜보고 (효력정지) 가처분 신청을 한 다음에, 시정되지 않으면 탈당 후 무소속 출마를 할 것”이라고 말했다. 대구시장 후보로 유력하게 거론돼온 이 전 위원장은 향후 대구시장 후보가 확정되면 공석이 될 국회의원 지역구 보궐선거에 나서지 않겠냐는 전망이 제기된다. 이 위원장은 이 전 위원장과의 교감 여부에 대해 “없었다”며 “많은 검토와 배려로 그분들이 더 큰 역할을 발휘할 수 있는 역할 재배치 차원의 판단”이라고 말했다.

공관위는 이날 서울시장 공천을 신청한 오세훈 서울시장과 박수민 의원(초선·서울 강남을), 김충환 전 서울 강동구청장 면접을 진행했다. 공관위는 이르면 23일 서울시장 경선 방식과 대상을발표할 것으로 전망된다.