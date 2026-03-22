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국민의힘, “대구시장 주호영·이진숙 컷오프”…추경호·최은석 등 6명 경선

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본문 요약

국민의힘 공천관리위원회가 22일 대구시장 공천을 신청한 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 컷오프했다.

당초 이 위원장이 대구시장 공천과 관련해 현역 중진 의원을 대거 컷오프할 방침을 시사했지만 공관위는 이날 중진 의원 중 주 의원만 컷오프 결정했다.

당내에선 대구 지역 의원들을 중심으로 경선을 해야 한다며 반발이 거세진 데다 장동혁 대표도 이날 대구 지역 의원들과 간담회를 하며 경선 필요성에 호응하면서 이 위원장이 한 걸음 물러선 것으로 해석된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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국민의힘, “대구시장 주호영·이진숙 컷오프”…추경호·최은석 등 6명 경선

입력 2026.03.22 20:00

수정 2026.03.22 20:35

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  • 이보라 기자

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이정현 국민의힘 공천관리위원장이 22일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 서울시장 후보 면접을 앞두고 발언하고 있다. 사진공동취재단

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 22일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 서울시장 후보 면접을 앞두고 발언하고 있다. 사진공동취재단

국민의힘 공천관리위원회가 22일 대구시장 공천을 신청한 주호영 의원(6선·대구 수성을)과 이진숙 전 방송통신위원장을 컷오프(공천 배제)했다. 추경호(3선·대구 달성)·최은석 의원(초선·대구 동군위갑) 등 6명이 대구시장 후보 자리를 놓고 경선을 치르게 됐다.

이정현 공관위원장은 이날 서울 여의도 중앙 당사에서 브리핑을 하고 “이진숙·주호영 후보는 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다 국회, 국가 정치 전반에 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다”며 이같이 밝혔다.

이 위원장은 “대구의 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁이어야 한다”며 “정치의 언어가 아니라 경제 정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십이어야 할 것”이라고 설명했다.

이에 따라 국민의힘 공관위는 윤재옥 의원(4선·대구 달서을), 추 의원, 유영하 의원(초선·대구 달서갑), 최 의원, 홍석준 전 의원, 이재만 전 대구 동구청장 등 6명을 경선 대상으로 결정했다.

이 위원장은 주 의원·이 전 위원장 컷오프를 두고 “결코 특정인 배제가 아니다”라며 “오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임있는 선택이자 더 큰 자리를 열어주는 것”이라고 말했다.

당초 이 위원장이 대구시장 공천과 관련해 현역 중진 의원을 대거 컷오프할 방침을 시사했지만 공관위는 이날 중진 의원 중 주 의원만 컷오프 결정했다. 당내에선 중진 의원 컷오프 방침에 대구 지역 의원들을 중심으로 반발이 거세진 데다 장동혁 대표도 이날 대구 지역 의원들과 간담회를 하며 경선 필요성에 호응하면서 이 위원장이 한 걸음 물러선 것으로 해석된다.

주 의원은 연합뉴스에 “최고위원회의에서 시정 여부를 지켜보고 (효력정지) 가처분 신청을 한 다음에, 시정되지 않으면 탈당 후 무소속 출마를 할 것”이라고 말했다. 대구시장 후보로 유력하게 거론돼온 이 전 위원장은 향후 대구시장 후보가 확정되면 공석이 될 국회의원 지역구 보궐선거에 나서지 않겠냐는 전망이 제기된다. 이 위원장은 이 전 위원장과의 교감 여부에 대해 “없었다”며 “많은 검토와 배려로 그분들이 더 큰 역할을 발휘할 수 있는 역할 재배치 차원의 판단”이라고 말했다.

공관위는 이날 서울시장 공천을 신청한 오세훈 서울시장과 박수민 의원(초선·서울 강남을), 김충환 전 서울 강동구청장 면접을 진행했다. 공관위는 이르면 23일 서울시장 경선 방식과 대상을발표할 것으로 전망된다.

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