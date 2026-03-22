김광현, 시즌 아웃…어깨 수술 받는다

30대 후반…선수 생명 갈림길 “열심히 재활해서 꼭 돌아올 것”

SSG 에이스 김광현(38·사진)이 결국 수술대에 오른다.



SSG 구단은 22일 “김광현이 일본 나고야 소재 병원에서 수술을 받기로 했다”고 발표했다. 어깨 통증으로 미국 스프링캠프 훈련 도중 귀국한 김광현은 이 부상이 어깨 후방부위 골극으로 인한 것으로 진단받은 상태였다.



30대 후반으로 적지 않은 나이인 데다 100% 회복을 장담하기 어려운 어깨 부상이란 점을 고려해 구단과 상의 끝에 최근까지 약 2주간 재활 프로그램을 진행했다. 골극은 투수들이 반복적인 투구로 어깨뼈가 가시처럼 웃자라나 주변을 자극하는 증상이다.



김광현은 어깨 기능 회복에 맞춰 재활 과정을 밟았지만 통증 제거에 직접적인 효과는 없었던 것으로 보인다. 결국 김광현은 어쩌면 선수 생명의 갈림길이 될 수 있는 수술을 선택했다. SSG 구단은 “재활 기간이 최소 6개월 이상 예상된다”고 밝혔지만, 어깨 수술을 받으면 보통 1년 정도의 공백기가 생긴다.



김광현은 지난달 15일 어깨 통증으로 미국 스프링캠프 훈련 도중 귀국했다. 김광현은 SSG의 전신인 SK의 2007년 1차 지명 선수로 한 팀에서만 뛰면서 통산 415경기에 등판해 180승(108패 2홀드 평균자책 3.43점)을 기록한 레전드 투수다. 지난 시즌에도 선발 로테이션을 지키며 10승(10패 평균자책 5.00점)을 따낸 김광현은 200승을 목표로 나아갔지만 이번 부상으로 제동이 걸렸다.



김광현은 “많은 고민 끝에 수술이라는 결정을 내리게 됐다. 어깨 수술이 야구 선수에게는 치명적일 수 있다는 것을 잘 알지만, 조금 더 건강하게 1년이라도 더 오래 마운드에 설 수 있다는 희망을 가지고 열심히 재활해서 돌아오도록 하겠다”고 다짐했다. SSG 구단은 “김광현이 회복에 전념할 수 있도록 전폭적인 의료 및 재활 프로그램을 지원할 예정”이라고 했다.



김광현은 이어 “이렇게 부상으로 팀을 이탈하게 돼 팬 여러분과 동료들에게 미안한 마음”이라며 “재활기간에 나도 SSG를 열심히 응원하겠다”고 말했다.

