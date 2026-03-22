한국은행 총재에 신현송 BIS 국장 내정

청 “물가 안정·경제 성장 적임자”

이재명 대통령은 한국은행 총재로 신현송 국제결제은행(BIS) 통화경제국장(67·사진)을 발탁했다.



이규연 청와대 홍보소통수석은 22일 신 내정자에 대해 “국제금융과 거시경제의 세계적인 권위자”라며 “중동 사태로 인해 국제경제의 불확실성이 더 커진 상태에서 물가 안정과 국민경제 성장이라는 통화정책 목표를 동시에 달성할 적임자”라고 소개했다.



신 내정자는 영국 옥스퍼드대에서 정치경제학·철학을 전공했고 같은 대학에서 경제학 석사·박사 학위를 받았다. 국제통화기금(IMF) 상주학자, 미국 뉴욕 연방준비은행 금융자문위원 등을 지냈다. 영국 옥스퍼드대·런던정경대(LSE), 미국 프린스턴대 교수 등을 거쳐 2014년 BIS 조사국장으로 일하기 시작했다. 아시아인이 BIS 조사국장에 임명된 첫 사례였다.



그는 2006년 9월 IMF 연차총회에서 2008년 글로벌 금융위기를 미리 경고해 주목을 받았다. 이명박 정부 당시 청와대 국제경제보좌관으로 서울에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 의제 설정에 관여했다.

