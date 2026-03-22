“못 나갈 거 같아…사랑한다고 전해줘”

40대 희생자, 연인과 마지막 통화

“앞 안 보여, 부모님께 이 말 좀…”

업체 대표, 허리 굽혀 “정말 죄송”

내달 4일까지 합동분향소 운영

“불이 났는데 앞이 안 보여서 못 나갈 거 같아. 부모님에게 사랑한다고 전해줘.”



지난 20일 대전 대덕구 문평동 안전공업 공장 화재로 희생된 40대 노동자 정모씨는 불이 나자 여자친구에게 전화를 걸었다. 화재로 고립된 상황을 알리며 부모에게 대신 전화를 해달라고 부탁했다고 한다. 그러고는 전화를 받지 않았다. 생전 마지막 메시지였던 것이다.



정씨의 외삼촌 홍모씨(51)가 전한 이야기다. 홍씨는 인천에 사는 정씨 어머니로부터 연락을 받고, 조카가 다니는 회사에 불이 났다는 사실을 인지했다. 곧바로 세종에서 대전으로 달려가 부상자들이 이송된 병원을 찾아다녔다. 조카의 모습은 찾을 수 없었다.



홍씨는 실종자 명단에 포함된 조카의 이름을 보고는 망연자실했다. 조카는 결국 주검이 돼 돌아왔다. 그러나 아직 시신의 신원이 확인되지 않았다. 홍씨는 “부모 입장에서는 자식이 그렇게 갔는데 누가 자식인지라도 빨리 확인을 시켜줘야 할 것 아니냐”며 답답함을 토로했다.



22일 대전 서구 둔산동 대전시청에 마련된 안전공업 화재 희생자 합동분향소에서는 유족들의 통곡이 끊이지 않았다. 오열과 침묵이 뒤섞인 분향소 한편에서는 유족들이 어린아이의 손을 꼭 붙잡은 채 고개를 떨구고 있거나 서로를 부둥켜안고 눈물을 쏟았다. 분향소에는 희생자 14명의 위패가 나란히 놓였다.



위패를 매만지던 한 어머니는 “우리 아들 저기 있다. 우리 아들 저기 있다. 내 새끼 살려주세요”라며 울음을 터뜨렸다. 다른 유족들도 희생자의 이름을 목놓아 부르며 “왜 이렇게 가버렸느냐”고 절규했다. 한 유족은 “아침에도 전화했잖아. 밥 잘 먹었냐고 물어봤는데…”라며 말을 잇지 못했다.



분향소에는 검은 정장을 입은 조문객들의 발길이 이어졌다. 두 자녀의 손을 잡고 분향소를 찾은 40대 A씨는 “아버지와 평소 친하게 지내던 고향분이 이번 화재로 돌아가셨는데, 소식을 듣고 아버지가 크게 놀라셨다”며 “평소 웃음이 많으셨던 분이라 돌아가셨다는 사실이 아직도 실감 나지 않는다”고 했다.



손주환 대표를 비롯한 안전공업 임직원들도 분향소를 찾았다. 손 대표는 검은 양복 차림으로 제단 앞에서 한동안 고개를 들지 못한 채 서 있다 헌화와 분향을 마친 다음 연신 허리를 굽히며 “정말 죄송합니다”라고 반복했다. 손 대표는 화재가 난 공장 건물의 무단 증축 여부 등을 묻는 취재진 질의에 대답하지 않고 서둘러 분향소를 떠났다.



대전시는 시청 1층에 마련한 희생자 합동분향소를 다음달 4일까지 운영할 예정이다. 시청에는 유가족 지원실과 트라우마 지원센터도 설치됐다. 사고 수습과 지원을 총괄하는 중앙합동재난피해자지원센터도 함께 차려졌다. 행정안전부는 대전시, 경찰 등과 회의 후 브리핑을 열고 “사망자 신원 확인을 위해 부검을 끝냈고 DNA를 채취해 신원을 확인 중”이라며 “내일 중으로 사망자들을 가족의 품으로 인도할 수 있을 것 같다”고 했다.

