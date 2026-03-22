올해 정부 5·18 기념식, 옛 전남도청에서 개최 유력

12·3 불법 비상계엄 극복 등 의미 보훈부와 5·18단체, 상징성 공감 1980년 당시 모습으로 복원 중

정부 주관으로 열리는 올해 5·18민주화운동 기념식이 항쟁의 마지막 장소였던 광주 동구 옛 전남도청에서 진행될 것으로 보인다.



22일 경향신문 취재를 종합하면 국가보훈부와 5·18 관련 단체는 지난 18일 간담회를 열고 올해 ‘제46주년 5·18민주화운동 기념식’을 광주 동구 옛 전남도청에서 개최하는 방안에 대해 논의했다.



보훈부와 5·18단체는 ‘도청 기념식’에 대해 큰 이견이 없었던 것으로 전해졌다. 보훈부는 올해 기념식을 ‘12·3 불법 비상계엄’ 극복의 의미 등을 담아 옛 도청에서 개최하는 방안을 추진하고 있다.



정부 5·18 기념식이 옛 도청에서 진행된다면 문재인 정부 때인 2020년에 이어 두 번째다. 그동안 주로 광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지에서 거행됐다.



옛 도청은 1980년 5·18 당시 광주 시민들이 전두환 등 신군부의 ‘비상계엄 전국 확대’ 조치로 광주에 투입됐던 계엄군에 끝까지 맞섰던 곳이다.



옛 도청이 1980년 5·18 당시 모습으로 복원돼 5월 개방되는 점도 기념식 장소 선정 과정에서 고려된 것으로 전해졌다. 2005년 11월 전남도청이 전남 무안 남악신도시로 이전한 후 옛 도청이 시민들에게 완전 개방되는 것은 21년 만이다.



정부는 옛 도청 부지에 아시아문화전당(ACC)을 건립하는 과정에서 원형이 훼손됐다는 비판이 커지자 2019년 1980년 당시 모습으로 복구하기로 결정했다.



도청 본관과 별관, 회의실, 경찰국 본관, 민원실, 상무관 등 6개 건물은 복원을 마치고 지난달 28일부터 다음달 5일까지 일정으로 시범 운영되고 있다. 정부는 전시물 등에 대한 의견을 수렴해 보완한 뒤 오는 5월 정식 개방할 예정이다.



5·18단체 관계자는 “복원된 도청에서 기념식을 개최하면 ‘12·3 내란을 막아낸 배경에 5·18이 있었다’는 것을 국민에게 보여줄 수 있을 것”이라고 말했다.

