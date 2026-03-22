이란 사태 어려움 겪는 수출기업, 지자체가 물류비 등 지원 나선다

경기·경북·대구, 금융지원 확대

지자체들이 이란 사태로 위기를 겪는 관내 수출기업을 위해 물류비, 긴급경영자금 등 금융 지원을 확대하고 있다.



경기도와 경기지역FTA통상진흥센터는 ‘2026 중동지역 수출 물류비 지원 사업’을 추진한다고 22일 밝혔다. 도는 “중동지역 수출 과정에서 발생하는 물류비를 직접 지원함으로써 대외 불확실성에 따른 기업 부담을 완화하고, 안정적인 수출 활동을 지원하기 위해 마련한 사업”이라고 설명했다.



지원 대상은 경기도에 본사 또는 공장을 둔 제조 중소기업으로, 2026년 1월1일부터 3월31일 사이 수출신고 실적이 있는 기업이다. 선정된 기업은 업체당 최대 500만원 한도 내에서 국제 해상·항공 운임, 창고료 등 물류비 총액의 90%까지 지원받을 수 있다.



경기도는 신청 기업을 대상으로 제출 서류 기반의 1차 평가(정량·정성)와 2차 물류 서류 적격 평가 및 중복 수혜 조회를 거쳐 총 50개사를 최종 선정할 계획이다.



박경서 경기도 국제통상과장은 “향후 글로벌 통상환경 변화에 대응해 공급망 다변화, 비관세 장벽 대응, FTA(자유무역협정) 활용 지원 등 후속 지원도 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.



경북도도 “중동지역 수출기업을 위해 물류비 지원 규모를 700만원에서 1000만원, 보험료 지원 한도는 400만원에서 600만원으로 각각 늘린다”고 밝혔다. 긴급경영안정자금도 투입해 업체 1곳당 최대 5억원을 지원한다고 경북도는 덧붙였다.



경북도는 해상운송 우회 및 항공운송 대체에 따른 물류비 증가, 납기 지연과 수출대금 미회수 등으로 기업 부담이 커지고 있는 것으로 파악했다. 지역 20개 기업에서 수출물류비 급등(18건)과 자금난 심화(17건) 등 어려움을 호소하고 있다.



기존 버팀금융 우대 지원 범위의 경우 수출 피해 소상공인까지 확대돼 업체 1곳당 최대 5000만원을 5년간 지원받을 수 있을 것으로 전망된다. 경북도는 유가 급등으로 어려움을 겪는 농가 대상의 긴급경영안정자금 지원, 어업인 위판수수료 한시지원도 검토 중이다.



대구시는 지난 20일 지역 섬유 기업들과 긴급 간담회를 갖고 업계의 피해 상황을 살폈다. 중동 지역이 주요 수출 대상인 대구지역 기업 11곳은 수출바우처 지원 규모 확대 및 지원 조건 완화 등 수출물류비 관련 보완책을 요청했다.



박기환 대구시 경제국장은 “대구시 차원에서 즉시 시행 가능한 물류비 지원 등은 신속히 집행할 예정”이라고 밝혔다.

