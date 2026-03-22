이란 대통령 아들 일기엔…“공황 상태 정치인들, 종전 시기 의견 차 커”

NYT, 텔레그램 기록 일부 공개

아버지 임기 빨리 끝나기를 바라

공직자 표적 사살 관련 두려움도

정권 이양 목소리엔 “무지한 망상”

이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이와 주요 인사들이 잇따라 피살되는 가운데서도 이란 지도부는 전쟁을 이어가고 있다. 물러설 태세를 보이지 않고 있는 이란 지도부의 실제 속내는 무엇일까.



개혁 성향인 마수드 페제시키안 이란 대통령의 아들이자 정부 고문인 유세프 페제시키안(44)의 일기가 단서를 제공한다. 뉴욕타임스(NYT)는 지난 20일(현지시간) 유세프가 텔레그램에 쓴 일기 일부를 공개했다. 일기에선 항전 의지는 물론 암살에 대한 공포, 전쟁의 출구전략을 둘러싼 고심 등을 엿볼 수 있다.



유세프는 전쟁 엿새째인 지난 5일 “일부 정치인들이 공황 상태에 빠진 것 같다. 국민은 전문가들과 정치 지도자들보다 훨씬 강하고 회복력이 뛰어나다. 진정한 패배는 우리가 패배감을 느낄 때 비로소 찾아온다는 사실을 끊임없이 되새겨야 한다”고 썼다.



그는 또한 자신과 두 형제자매가 아버지의 남은 임기 2년이 빨리 끝나 “정상적인 삶으로 돌아갈 수 있기를” 간절히 바란다고 적었다. 일기에 따르면 유세프는 전쟁이 시작된 지난 2월28일 이후 아직 아버지와 만나거나 통화한 적이 없다.



유세프는 전쟁 첫 주에 정부 관리들의 회의에 참석했다며 전략에 대한 의견 차이가 불거졌다고 적었다. 그는 “우리의 가장 심각한 의견 차이는 ‘얼마나 오래 싸워야 하는가’라는 점”이라며 “영원히? 이스라엘이 파괴되고 미국이 후퇴할 때까지? 이란이 완전히 붕괴하고 우리가 항복할 때까지? 우리는 다양한 시나리오를 검토해야 한다”고 썼다.



페제시키안 대통령은 지난 7일 영상 메시지에서 주변 아랍 국가들에 대한 공격을 사과하고, 이를 중단하겠다고 밝혔다. 유세프는 일기에서 아버지의 결정을 옹호하며 “우리 자신을 방어하기 위해 우방국의 미군기지를 공격해야 한다는 사실이 너무나 슬프다. 그들이 우리의 상황을 이해할지 모르겠다”고 했다. 페제시키안 대통령의 공습 중단 약속은 지도부 내 보수파의 반발로 몇시간 만에 철회됐다.



하메네이에 이어 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장, 이스마일 카티브 정보부 장관 등이 제거되자 그는 공직자들의 생명을 보호하는 것이 국가의 최우선과제가 됐다며 표적 살해를 저지하는 것은 “명예의 문제”라고 적었다. 라리자니 사무총장의 사망 소식을 접했을 때는 “적에게 또 한 번의 암살 기회를 허용해서는 안 됐다”고 썼다. 라리자니 사무총장은 이란 지도부 내 협상파로 알려졌다.



유세프는 친구나 지인 등으로부터 “정권을 이양하고 권력을 국민에게 되돌려주라는 메시지를 받기도 한다”고 했다. 그는 “이는 무지하고 망상에 불과한 생각”이라고 적었다. 하지만 이스라엘 지도부의 이란 공직자 표적 사살을 막지 못하면 “우리는 전쟁에서 질 것”이라고 했다.



NYT는 유세프와 친분이 있는 이란 전현직 관리들을 통해 그가 해당 계정을 직접 운영하고 있음을 확인했다고 전했다.

