총 다루는 ‘인간형 로봇’ 실제 전쟁에 처음 투입

스크린 밖으로 나온 터미네이터? 우크라군 ‘팬텀 MK-1’ 주목

손놀림 능숙 ‘키 180cm’ AI로봇

미국 기업서 전투 목적으로 생산

카메라 탑재…우선 정찰병 활용

공격 여부는 아군 인간에 결정권

군사 로봇이 인간과 맞서는 미래

전쟁의 ‘비인간화’ 가속 우려도

4년 넘게 이어지고 있는 러시아·우크라이나 전쟁 현장에 미국 기업이 만든 ‘휴머노이드’(사람처럼 사지를 갖춘 로봇) 병사가 투입됐다. 이 휴머노이드는 일단 정찰병 역할을 맡지만, 권총과 소총 등 화기를 손을 움직여 다룰 수 있다. 미국 영화 <터미네이터>에서처럼 전장에서 사람과 로봇이 맞닥뜨리는 시대의 서막이 열린 것 아니냐는 우려가 나온다.



최근 미국 시사주간지 타임과 과학기술전문지 인터레스팅 엔지니어링 등에 따르면 미 기업 파운데이션은 자사가 개발한 휴머노이드형 로봇 ‘팬텀 MK-1’ 2대를 지난달 우크라이나에 군사 용도로 인도했다. 로봇은 2000년대 이후 전장에서 폭넓게 사용됐다. 하지만 대부분 바퀴·무한궤도가 달린 차량 형태이거나 날개가 장착된 무인기였다. 휴머노이드가 전장에 투입된 것은 이번이 처음이다. 아군 인명 피해를 최소화하기 위한 전장용 휴머노이드가 실용화 문턱에 다다른 것이다.



팬텀 MK-1 키는 180㎝, 무게는 80㎏이다. 짐이나 장비 20㎏을 싣고 이동할 수 있다. 보행 속도는 시속 6㎞다. 보병의 급속 행군 속도와 유사할 정도로 빠르다.



움직임은 매우 부드럽다. 몸 전체에 전기모터로 돌아가는 구동기를 갖췄다. 파운데이션이 자사 홈페이지에 공개한 동영상을 보면 팬텀 MK-1은 팔과 손을 율동하듯 자연스럽게 움직인다. 파운데이션은 “팬텀 MK-1 움직임에서 ‘로봇 같은’ 딱딱한 모습을 없애려고 했다”고 설명했다.



주변 물체나 사람을 살피는 눈 역할은 몸통에 달린 여러 대의 카메라가 맡는다. 사람의 육안처럼 가시광선을 탐지한다. 자율주행차 등에서 주변을 살피기 위해 흔히 쓰는 ‘라이다’(LiDAR)는 장착되지 않는다. 라이다는 가격도 높지만, 더 큰 문제가 있다. 레이저를 쏴 주변을 식별하는데, 먼지나 연기가 다량 생성되는 전장에서는 오작동할 가능성이 크다.



팬텀 MK-1 몸통에는 고도의 인공지능(AI)도 들어갔다. 이를 통해 카메라로 보이는 전장 환경을 빠르게 평가한 뒤 어느 방향으로 움직일지 등을 스스로 정한다.



팬텀 MK-1은 우크라이나 전장에서 일단 정찰 목적으로 쓰일 예정이다. 하지만 팬텀 MK-1은 적을 먼발치에서 보는 능력만 갖고 있는 것이 아니다. 군에 보급되는 권총과 소총을 다룰 수 있다. 손으로 화기를 쥔 채 전투 임무에 나설 잠재력이 있다는 뜻이다.



팬텀 MK-1 사격 실력이 어느 정도인지, 사격 뒤 산과 들판을 뛰어다니며 진짜 병사처럼 은폐나 포복도 할 수 있는지는 명확히 알려지지 않았다. 하지만 전투 능력을 지향하며 생산됐다는 것 자체가 기존 휴머노이드에서는 없던 일이다.



팬텀 MK-1 등장으로 전장에서는 ‘판도라의 상자’가 열릴 가능성이 커졌다. 휴머노이드로 구성된 부대가 사람으로 구성된 부대에 총을 겨누는 일이 조만간 현실로 다가올 수도 있게 된 것이다. 정말 이렇게 되면 안 그래도 심각한 ‘전쟁의 비인간화’가 조장될 공산이 크다. 금속과 플라스틱으로 만들어진 휴머노이드가 살아 숨 쉬는 사람에게 달려들 수 있다는 얘기다.



국제 분쟁이 더 잦아질 가능성도 크다. 어떤 국가가 타국에서 벌어진 전쟁에 개입하기를 원할 때, 자국 젊은이들이 아닌 휴머노이드로 조직된 부대를 파병하면 인명 피해에 따른 국내 여론 악화라는 문제를 피할 수 있기 때문이다.



일단 파운데이션은 적에 대한 물리적 공격 여부를 결정하는 최종 권한은 아군 인간 병사가 갖도록 시스템을 구성해 놓았다. 팬텀 MK-1이 적을 향해 알아서 방아쇠를 당길 수는 없도록 한 것이다.



하지만 이 같은 안전장치가 언제까지 작동할지는 불분명하다. ‘승리’라는 목표에 다다르기 위해 온 힘을 다하는 전쟁의 본질적 특성 때문이다. 최종적인 공격 결정 권한을 인간에게 준다고 하지만, 그 수위와 범위는 전황에 따라 변할 공산이 있다는 얘기다.



파운데이션은 공식 자료를 통해 “미국 대부분 기업이 휴머노이드를 무기화하지 않겠다는 약속을 하지만 우리는 그렇지 않다”며 “적대국이 군사 목적 로봇을 적극적으로 개발하는 상황에서 미국과 동맹국도 기술 개발에 나서야 한다”고 밝혔다. 영화 <터미네이터> 속 휴머노이드 병사의 등장 가능성이 현실 앞으로 다가오면서 미래 전장 환경에 대한 우려는 더욱 커질 것으로 보인다.

