이란 “중동 핵심 인프라 파괴” 경고···미 ‘발전소 타격’ 위협에 맞불

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 호르무즈 해협을 48시간 이내 개방하지 않을 경우 발전소 시설에 대한 ‘초토화’를 경고하자, 이란은 중동 지역 에너지 인프라를 완전히 파괴하겠다고 맞대응했다.

강경파 인사인 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 22일(현지시간) 엑스에 “우리 국가 인프라가 공격받는 즉시 중동 전역의 핵심 인프라와 에너지·석유 시설이 돌이킬 수 없을 정도로 파괴될 것”이라고 밝혔다. 갈리바프 의장은 이어 “네 손에 있는 것을 던지라. 그리하면 그들이 세운 것을 모두 집어삼키게 되리라”는 쿠란 구절을 덧붙였다. 이는 예언자 모세가 이집트의 마술사들을 물리친 일화에서 유래한 표현으로, 신의 가호를 받은 힘으로 적을 제압한다는 의미를 담고 있다. 이 문구는 헤즈볼라와 하마스 등 무장세력이 선전용으로 자주 사용하는 표현이기도 하다.

앞서 이란군 작전 지휘본부인 하탐 알안비야도 “이란의 연료 및 에너지 인프라가 공격받을 경우, 역내 미국과 이스라엘 관련 에너지·정보기술·해수 담수화 시설을 모두 타격 대상으로 삼을 것”이라고 밝혔다.

이란이 사실상 호르무즈 해협 봉쇄 해제를 꺼리는 상황에서 미국이 실제로 이란 발전소 공격에 나설 경우 ‘에너지 전쟁’으로 확전될 가능성이 제기된다. 이란은 그간 ‘눈에는 눈, 이에는 이’ 원칙에 따라 이스라엘의 테헤란 석유 저장고와 사우스파르스 가스전 공격에 대한 보복으로 이스라엘과 주변 걸프국가의 에너지 시설을 타격해왔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “이란이 48시간 이내 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않으면, 미국은 주요 발전소를 시작으로 이란의 전력 시설을 공격해 초토화할 것”이라고 밝힌 바 있다.