셀트리온 송도 공장서 20대 노동자 추락사

배관 수리 중 디뎠던 천장 패널 하중 못 견디고 파손돼 떨어져

생명공학·바이오 기업인 셀트리온 공장에서 배관 수리 작업을 하던 20대 노동자가 추락해 숨지는 사고가 발생했다.



22일 인천경찰청 형사기동대와 인천소방본부 등에 따르면 이날 오전 11시4분쯤 인천 연수구 송도동 셀트리온 공장 내 한 건물에서 작업 중이던 A씨가 약 3m 아래로 추락했다.



사고 당시 A씨는 1층 천장에 설치된 패널 위에서 배관 누수 지점을 확인하며 수리 작업을 하고 있었다. 작업 도중 패널이 하중을 견디지 못하고 파손되면서 그대로 바닥으로 떨어진 것으로 조사됐다.



추락 직후 A씨는 심정지 상태로 발견됐다. 현장에 출동한 119구급대가 심폐소생술(CPR) 등 응급처치를 하며 인근 병원으로 긴급 이송했지만 끝내 숨졌다.



경찰과 고용노동부는 사고 당시 안전관리 체계가 제대로 작동했는지를 집중적으로 들여다보고 있다. 노동부는 즉각 작업중지명령을 내리고 중대재해처벌법 위반 여부에 대한 조사에 착수했다.



경찰 관계자는 “A씨는 일용직 근로자로 추정되며 정확한 소속과 계약 관계 등은 추가 확인이 필요하다”며 “정확한 사인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하고, 현장 관계자들을 상대로 안전관리 소홀 여부를 조사할 계획”이라고 했다.

