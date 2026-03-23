어린왕자, BTS, 슬램덩크··· 부산 기초지자체 랜드마크 활성화 안간힘

부산 기초지자체가 지역 홍보를 위한 ‘랜드마크’(상징물) 만들기에 안간힘을 쓰고 있다. 최근 부산 관광객이 300만을 넘어선 데 이어 올해 400만을 목표로 하는 상황에서 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 등이 노림수다. 영화, 음악, 애니메이션 등 각종 창작물과의 연계를 내세우며 랜드마크 만들기에 여념이 없다.

22일 부산 사하구에 따르면 감천문화마을에서 어린왕자 전시장 ‘리틀프린스하우스’의 개관식이 지난 18일 열렸다. 사하구는 “지상 4층 규모로 지어지는 이 전시장은 프랑스를 제외하고 생텍쥐페리 재단의 공식 승인을 받은 첫 전시관”이라고 설명했다.

전시관 내부에는 층별로 생텍쥐페리 존(zone), 사막 존 등 전시·체험관과 함께 굿즈 판매시설 등이 조성됐다. 연간 수백만 명의 관광객이 방문하는 것으로 추산되는 감천문화마을에는 어린왕자와 여우조형물이 전체 마을을 내려다보듯 설치되어 있다. 이 조형물은 2012년 지역 예술가인 나인주 작가가 만든 작품으로, 감천문화마을 방문을 기념하는 사진촬영장소로 큰 인기를 모으고 있다.

사하구는 리틀프린스하우스와 어린왕자 조형물을 잇는 감천문화마을 주요 탐방로에 ‘어린왕자길’이라는 명예도로명을 부여하기도 했다. 사하구 관계자는 “법정 도로명은 둔 채 상징적 의미를 살리고자 했다”며 “기존 어린왕자 조형물을 넘어서는 새로운 랜드마크가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

감천문화마을 인근 부산 서구에서는 방탄소년단(BTS)과 관련된 이미지를 랜드마크화 하자는 제안이 나와 눈길을 끈다. 서구의회 김병근 구의원은 최근 구정질의를 통해 ‘아미동을 BTS 성지로 만들자’고 발언했다. ‘누에나방의 눈썹처럼 아름답다’는 뜻을 가진 아미동이 BTS 팬클럽인 아미(ARMY)와 발음이 같다는 점에서 착안했다.

여기에 지난 1월 BTS 멤버 지민의 아버지는 취약계층 지원 사업에 참여해 아미동을 포함한 서구에 라면 200박스를 기부하기도 했다.

김 의원은 “아미동과 ARMY를 합치면 관광 분야에서 폭발적인 시너지를 낼 수 있을 것”이라고 말했다. 김 의원은 이어 “수도권 전철 대곡역의 발음이 ‘오타니’인 탓에 일본 관광객의 관심이 커졌고, 경북 김천은 김밥천국과 엮어 축제를 성공시킨 사례가 있다”며 “아미동이 유명해지면 이태석 신부가 있었던 아미성당 등의 지역 관광지가 덩달아 유명해지는 계기가 될 것”이라고 덧붙였다.

해운대구는 인기 애니메이션인 ‘슬램덩크’의 랜드마크 활용에 나섰다. 해운대구는 해변열차 청사포 정거장 인근에 있는 일명 ‘슬램덩크 건널목’에 포토존 조성 등을 위해 주민 논의를 진행 중이다. 이 곳은 바다를 배경으로 열차가 지나가는 장면이 슬램덩크의 배경인 일본 가나가와현 가마쿠라 지역의 해변을 닮았다는 이유로 유명세를 탔다. 2023년에는 극장판인 ‘더 퍼스트 슬램덩크’가 흥행을 하면서 관광객이 폭증하기도 했다.

이 곳을 지나는 해변열차(해운대블루라인파크)의 이용객은 지난해 기준 300만 명 수준으로 추산된다. 이중 상당수가 슬럼덩크 건널목이 있는 청사포정거장 앞에서 사진을 찍는 것으로 알려졌다. 해운대구 관계자는 “방문객들이 안전하게 기념사진을 찍을 수 있도록 포토존 설치 등을 논의 중”이라고 말했다.