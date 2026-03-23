[속보]김정은 국무위원장 재추대…최고인민회의 상임위원장엔 조용원

국무위원장 재추대 “김정은, 조선의 제일 국력” 국회의장 격에 조용원, 김정은의 최측근 총리에 박태성 유임…군수경제까지 담당 ‘두 국가’ 헌법 수정 여부는 밝히지 않아

북한이 새로 꾸려진 최고인민회의(국회 격)의 첫 회의에서 김정은 국무위원장을 국무위원장으로 다시 추대했다. 최고인민회의 상임위원장(국회의장 격)에는 조용원 전 당 비서 겸 부장이 임명됐고, 박태성 내각 총리는 유임됐다.

조선중앙통신은 23일 전날 평양 만수대의사당에서 열린 최고인민회의 제15기 제1차 회의에서 “김정은 동지를 국무위원장으로 또 다시 높이 추대했다”고 보도했다. 국무위원장을 국가의 “최고영도자”이다.

집권 15년 차를 맞은 김 위원장 체제에서 3번째 구성하는 최고인민회의로, 지난 15일 선거에서 선발된 687명의 대의원 중 676명이 참가했다. 당이 국가를 이끄는 북한에서 최고인민회의는 노동당의 결정을 국가 제도로 추인하는 성격이 강하다. 앞서 지난달 9차 당대회에서 김 위원장은 노동당 총비서로 재추대된 바 있다.

통신은 김 위원장의 재추대에 대해 “노동당 제9차 대회가 가리킨 휘황한 진로 따라 국가번영의 새로운 앙양기를 열어가려는 여정에서 우리 인민이 맞이한 또 하나의 의의깊은 혁명적 대경사”라고 밝혔다. 통신은 이어 “김정은 동지를 우리 국가의 최고수위에 모심으로써 공화국 정권을 강국 건설의 위력한 정치적 무기로 더욱 강화”했다고 밝혔다.

리일환 당 비서는 김 위원장의 국무위원장 재추대를 제의하며 “김정은 동지의 위대함이야말로 이 조선의 제일국력”이라고 말했다. 리 비서는 북한 인민들이 “핵무력의 강화와 그 사용의 제 원칙들을 명기한 공화국의 법 조항들을 통해 우리가 읽은 것은 주권을 침해하려는 세력들에 대해서는 반드시 무자비한 징벌로 대답할 것이라는 김정은 동지의 강경한 대응 의지와 열화의 애국정신”이라고 말했다.

회의 참가자들은 리 비서의 제의에 “만세의 환호와 박수로써 전적인 지지찬동을 표시했다”고 통신은 전했다.

신임 최고인민회의 상임위원장은 조용원 전 당 비서 겸 부장이 선출됐다. 조용원은 당 조직지도부장 등을 지낸 김 위원장의 최측근 인사다. 최룡해 전임 최고인민회의 상임위원장은 사의를 표명하며 “공화국의 핵보유국 지위를 영구화하고 우리식 사회주의 제도의 우월성을 더 높이 발양하며 전면적 국가발전을 촉진하는데 이바지하는 수백건의 법들을 새로 제정하고 수정보충했다”고 소회를 밝혔다.

내각총리에는 박태성 총리가 유임됐다. 제1부총리는 김덕훈 전 총리가 맡았다. 최고인민회의 부위원장은 김형식 전 당 법무부장과 리선권 전 당 제10국(통일전선부의 후신) 부장이 맡았다.

군수 제품의 계획·생산 등을 관장하는 기관인 제2경제위원회는 내각 산하에 두기로 했다. 다만 제2경제위원장이 누구인지는 공개하지 않았다. 민수 경제를 총괄하는 내각총리가 성역으로 평가됐던 군수 경제까지 담당하도록 해, 내각 책임제를 강화하려는 의도가 담긴 것으로 풀이된다.

이날 1차 회의에서는 사회주의 헌법 수정보충, 당대회에서 제시한 국가경제발전 5개년 계획 수행 문제와 2025년 국가예산집행 결산 및 2026년 국가예산 등도 의안으로 상정됐다고 밝혔으나, 구체적인 내용은 공개하지 않았다.

이번 회의에서 북한이 헌법에서 통일 관련한 문구를 없애고, 국경선 조항을 신설하는 등 ‘적대적 두 국가론’을 반영할지가 최대 관심사다. 북한은 헌법 개정 내용을 추후에 발표할 것으로 보인다.